El futbolista elogió a su equipo tras la victoria de 4-1 ante Galatasaray que los mantiene con paso perfecto

Barcelona sigue intratable. Este miércoles el cuadro blaugrana vino de atrás para llevarse la visita en su visita al Galatasaray correspondiente a la Jornada 2 de la Fase de Liga de la Champions League, con lo que han mantenido el paso perfecto ganando 10 de 10 partidos disputados esta temporada. Ante este buen paso, Lamine Yamal afirmó que esta temporada buscarán el Triplete.

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El futbolista de 19 años fue clave en la remontada culé pues, el delantero dio dos asistencias y participó directamente en otro gol. Su desempeño lo llevó a ganarse el MVP del partido, ganando este reconocimiento por segunda jornada consecutiva en el torneo internacional.

Al término del encuentro, Lamine fue cuestionado sobre las aspiraciones de Barcelona esta temporada. Los últimos dos años el cuadro culé ha estado al borde del Triplete, aunque la Champions se le ha escapado, tal y como ha sucedido durante la última década. Aun así, Lamine no pierde la confianza de poder ganar todos los títulos posible.

"Siempre. Somos el Barça, para mi el mejor equipo del mundo", comentó para CBS al ser cuestionado sobre si Barcelona es capaz de conquistar LaLiga, la Copa del Rey y la Champions League, así como la Supercopa de España.

Gordon, Fermín y Lamine Yamal en celebración con Barcelona | AP

Lamine explica su jugada estelar

Durante el encuentro ante Galatasaray, Lamine Yamal se llevó los reflectores no sólo por sus dos asistencias, sino que por una jugada en particular que terminó con la anotación de Anthony Gordon y el 3-1 para los culés.

En la acción, Lamine fingió hacer una rabona dentro del área pasando su pie por detrás de su cuerpo, sin embargo, en lugar de mandar el centro recortó, llegó a línea de fondo y cedió el balón para el inglés quien se encargó del mandarlo al fondo de la red. La jugada, indudablemente fue elogiada pero para el español, fue simplemente para generar espacio y poder seguir avanzando.

"Últimamente veía mucho que los defensas, siempre que llego a línea de fondo, se tiraban al suelo. Y pues veía la oportunidad, veía que me podía salir. Es más bonito, me ha salido efectivo. Entonces, muy contento. Y siempre intento utilizar las cintas para coger espacio... Todo lo que sean fintas para coger espacio, pues nos dan la vida" afirmó.

Un calendario que pondrá a prueba al Barcelona

Ahora los culés afrontarán una de las partes más complicadas de su calendario. Este sábado deberán visitar al Betis, un equipo que está peleando por la zona alta de la tabla, tres días más tarde se medirán al bicampeón de Champions, PSG, en París y cerrarán la semana en el Clásico ante Real Madrid.

Estos tres juegos podrían demostrar si el Barcelona es en verdad, es un candidato a ganar todos los títulos posibles o si aún les falta dar un paso más para poder llegar a ese nivel.