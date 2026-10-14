La Jornada 2 de la Fase Liga dejó sorpresas con las derrotas del Inter de Milán y Manchester United, además de un empate del Bayern Múnich en Noruega

La UEFA Champions League vivió una jornada llena de goles este martes 13 de octubre, con nueve encuentros correspondientes a la segunda fecha de la Fase Liga. En total, se anotaron 32 tantos, en una jornada que dejó resultados inesperados, como la derrota del Inter de Milán ante el Brujas y el empate del Bayern Múnich frente al Viking.

Entre los resultados más destacados también estuvieron las victorias del Barcelona, Arsenal y Atlético de Madrid. Los blaugranas golearon al Galatasaray, mientras que los Gunners superaron al Lille y el conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone se impuso al Manchester United. Por su parte, el Sporting Lisboa también consiguió su segundo triunfo en el torneo.

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Inter cae ante Brujas y Bayern Múnich deja escapar puntos

Uno de los partidos más emocionantes se disputó en Italia, donde el Inter de Milán cayó 3-4 ante el Brujas. El conjunto belga sorprendió al equipo de la Serie A en un encuentro de siete anotaciones, en el que aprovechó sus oportunidades para llevarse una victoria importante como visitante.

Por su parte, el Bayern Múnich empató 3-3 frente al Viking en Noruega. El conjunto alemán no pudo quedarse con los tres puntos en un duelo de seis goles, resultado que representó uno de los marcadores más llamativos de la jornada.

El Atlético de Madrid también tuvo motivos para celebrar, pues derrotó 2-0 al Manchester United y consiguió una victoria importante ante uno de los clubes históricos del futbol europeo. Además, el Barcelona goleó 4-1 al Galatasaray, mientras que el Arsenal venció 3-0 al Lille.

Inter de Milán cayó 3-4 ante el Brujas | AP

Resultados de la Champions League del martes 13 de octubre

Lens 0-2 Sporting Lisboa

Sabah 2-0 Slavia Praga

Arsenal 3-0 Lille

Atlético de Madrid 2-0 Manchester United

Galatasaray 1-4 Barcelona

Inter de Milán 3-4 Brujas

Leipzig 1-0 PSV Eindhoven

Viking 3-3 Bayern Múnich

Villarreal 3-1 Napoli

Barcelona, Arsenal y Sporting Lisboa consiguieron su segunda victoria en la Fase Liga y mantienen el paso perfecto después de dos jornadas.

Gerard Martín y Anthony Gordon felicitan a Joao Cancelo con Barcelona | AP

Champions League: partidos del miércoles 14 de octubre

La Jornada 2 continuará este miércoles 14 de octubre con nueve encuentros más, en los que equipos como Real Madrid, Manchester City, Liverpool y Paris Saint-Germain buscarán sumar puntos en la competición europea.

Estos son los partidos programados, con horarios del centro de México y las transmisiones señaladas:

10:45 horas: Feyenoord vs. Como — HBO Max.

10:45 horas: LASK vs. Liverpool — Fox One.

13:00 horas: Aston Villa vs. Fenerbahce — HBO Max y TNT.

13:00 horas: Bodø/Glimt vs. Borussia Dortmund — Fox One.

13:00 horas: Manchester City vs. PSG — HBO Max.

13:00 horas: Betis vs. Porto — Fox y Fox One.

13:00 horas: Roma vs. Real Madrid — Fox One.

13:00 horas: Shakhtar Donetsk vs. AEK Atenas — HBO Max y Space.

13:00 horas: Slavia Bratislava vs. Stuttgart — Fox One.