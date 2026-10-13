Afortunadamente y gracias a Dios, el arquero y su familia se encuentran bien

Peter Gulacsi sufrió un asalto a mano armada en su domicilio, donde se encontraba junto a su familia. Aunque la situación generó momentos de angustia, la noticia más importante es que ninguno de los integrantes de su entorno resultó herido.

¿Qué sucedió?

El incidente ocurrió en la madrugada del 13 de octubre poco antes del encuentro entre el Villarreal y el Napoli, lo que impidió que el guardameta estuviera disponible para afrontar una de las citas importantes del calendario del conjunto español.

La irrupción de los asaltantes convirtió las horas previas al partido en una jornada complicada para el portero. Gulacsi tuvo que hacer frente a las consecuencias de un suceso que puso en riesgo la tranquilidad de su familia. Por fortuna y gracias a Dios el episodio no dejó consecuencias físicas para las personas que se encontraban en la vivienda.

Gulacsi en un aeropuerto con el Villarreal | X:@VillarrealCF

Ante estas circunstancias, el guardameta no pudo formar parte de los planes del Villarreal para el duelo contra el Napoli. Su ausencia obligó al cuerpo técnico a poner a Luiz Junior.

Y es que, ante un acontecimiento de esta naturaleza, la prioridad pasó por atender las necesidades personales del jugador y evitar que tuviera que afrontar una exigencia deportiva inmediatamente después de lo sucedido.

Por ahora, el aspecto más relevante es que Gulacsi y su familia se encuentran bien tras lo acontecido en donde tampoco se ha dado a conocer las pérdidas materiales que pudo representar este despojo.

Gulacsi a su llegada al Villarreal | X:@VillarrealCF

¿Cómo quedó el Villarreal vs Napoli?

Mientras tanto, el Villarreal hizo frente en la segunda fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League en donde terminó con un contundente 3-1 en el Estadio de la Cerámica con Luis Junior en el arco y como suplente estuvo Rubén Gómez Peris.

Los locales tuvieron que remar contra corriente después del gol tempranero de Amir Rrahmani al minuto 8. Sin embargo, los españoles reaccionaron al 23’, 26’ y al 86 sentenciaron con goles de Georges Mikautade, Santiago Mouriño y Mani Oluwaseyi.