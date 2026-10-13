Zague celebra los 110 años del América junto a su padre, el ‘Lobo Solitario’ ¿cuáles fueron sus números con las Águilas?

Luis Roberto Alves conmovió al americanismo al compartir una fotografía junto a su padre, quien falleció en 2021

El Club América cumple 110 años de historia y uno de sus máximos ídolos aprovechó la ocasión para compartir un recuerdo especial. A través de su cuenta de X, Luis Roberto Alves ‘Zague’ publicó una fotografía junto a su padre, ambos con la camiseta azulcrema, para celebrar el aniversario de la institución.

“Banda bella y querida, hoy el Club de mis amores cumple 110 años. 1916-2026. Mi padre, el gran ‘Lobo Solitario’ y un servidor. Dos generaciones, un mismo amor: el @ClubAmerica. ¡110 años y vamos por más!”, escribió el exdelantero en la publicación.

José Alves, el ‘Lobo Solitario’, una leyenda que vive en la memoria azulcrema

La imagen tuvo un significado especial porque José Alves falleció el 19 de enero de 2021, a los 86 años. Conocido como el ‘Lobo Solitario’, el atacante brasileño llegó al América en 1961 y permaneció varios años en el club, donde se convirtió en uno de los grandes goleadores de su época.

Durante su etapa con los azulcremas, Alves conquistó la Liga en la temporada 1965-66 y dos títulos de Copa, en las campañas 1962-63 y 1963-64. Además marcó el segundo tanto del América en el partido inaugural del Estadio Azteca, frente al Torino de Italia, en 1966.

Zague, el máximo goleador histórico del América

Por su parte, Luis Roberto Alves debutó profesionalmente con el primer equipo en 1985 y se convirtió en el máximo anotador en la historia del club, con 188 goles oficiales, una marca que lo mantiene como una de las figuras más importantes del americanismo.

Zague, leyenda del América | IMAGO 7

En su trayectoria con las Águilas, Zague conquistó dos títulos de Liga, en las temporadas 1987-88 y 1988-89; dos Campeón de Campeones, en esos mismos años; tres Copas de Campeones de la Concacaf, en 1987, 1990 y 1992; y la Copa Interamericana de 1991.