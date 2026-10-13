El América es el equipo más ganador de México, razón suficiente para generar odio

Aversión. Una palabra que define a la perfección al América. A diferencia de otros equipos, las Águilas generan una particularidad con el resto de los aficionados que no son hinchas: un odio sin precedentes el cual se conoce como "antiamericanismo".

Podría interesarte Futbol Los héroes del tricampeonato felicitan al América en su 110 aniversario

El padre, institución, rector o cualquier otra palabra que lo relacione con dicho término es José Ramón Fernández, quien ha explicado en múltiples ocasiones cómo logró crear un acervo en contra del conjunto de Coapa.

José Ramón Fernández durante la presentación de un libro | IMAGO7

El nacimiento del antiamericanismo

Aunque lo ha contado durante gran parte de su trayectoria, en dos episodios recientes, Joserra volvió a hacer énfasis sobre el nacimiento del antiamericanismo. En una de las últimas emisiones de Futbol Picante, en ESPN, José Ramón aseguró que él comenzó a hablar del América para generar una rivalidad contra los Pumas.

"Yo empecé a hablar mal del América, digo, regular, a partir del 75/76", comenzó Fernández, quien aseguró que todo fue para generar una rivalidad contra los Pumas, equipo que empezó a ser considerado de los poderosos del balompié nacional.

José Ramón Fernández, periodista deportivo mexicano | IMAGO7

Además de trabajar como uno de los principales panelistas de ESPN, Fernández también se desempeña como columnista en el Excélsior, lugar en el que recientemente compartió parte de su sentir contra el América

"No, como tal no, el equipo es ganador, han llegado a jugar bien; odio su entorno y el contexto que le dio la televisora. La verdad es que cuando yo era niño veía al América: a Moacyr, Ney Blanco, Martell, Pepín González, pero no era un equipo que llamara la atención”, aseguró.