Un pastel gigante fue ocupado para festejar a lo grande en la casa de las Águilas

América ha cumplido este 12 de octubre 110 años de historia, desatando festejos y felicitaciones de toda la comunidad azulcrema a lo largo de México y del mundo. Uno de tantos festejos se ha dado con los jugadores, cuerpo técnico, trabajadores y más, partiendo y comiendo pastel en las instalaciones de Coapa.

El capitán, Henry Martín, fue el encargado de prender las velas de dicho pastel, pero no lo hizo solo, lo hizo acompañado de muchos de los personajes más importantes del club no solo dentro del campo, ya que algunos de ellos han tomado relevancia por ayudar a los futbolistas en el día a día.

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La hora del pastel

La tarde del 12 de octubre ha sido ocupada por parte de los miembros del Club América para festejar a lo grande, o al menos como se puede hacer en un día de entrenamiento normal, pues los jugadores del equipo varonil aún portaban su indumentaria para entrenar mientras se prendían las velas de un enorme pastel amarillo y azul.

Santiago Baños acompañó a 'La Bomba', quien también contó con la ayuda de un miembro importante del club; al mismo tiempo, la capitana del equipo femenil, Irene Guerrero, fue la representante de las chicas en el momento en el que también incluyeron a algunos de los trabajadores más representativos del equipo durante los últimos años.

Como un detalle más, Las Mañanitas engalanaron esta linda ocasión para un festejo un poco más íntimo, pues en el partido de Jornada 11 ante Monterrey, las Águilas pudieron festejar con su gente en el Estadio Banorte, más allá de que el partido lo hayan empatado a un gol.

Felicitaciones de parte de los tricampeones

En el marco de este aniversario, el América también ha recibido felicitaciones de algunos de los futbolistas más representativos de su historia reciente, especialmente de aquellos que fueron protagonistas de una de las etapas más exitosas del club en torneos cortos. El mismo Henry Martín, Álvaro Fidalgo, Richard Sánchez y Sebastián Cáceres aprovecharon sus redes sociales para recordar su paso por las Águilas y celebrar un nuevo año de vida de la institución azulcrema.

Uno de los mensajes más emotivos fue el del yucateco, capitán y referente de aquel equipo histórico que conquistó tres campeonatos consecutivos de Liga MX. "Hay cosas que no se pueden explicar con palabras, se sienten. Y ser parte de esta historia es una de ellas", escribió la 'Bomba'. A las felicitaciones también se sumaron Álvaro Fidalgo, actualmente jugador del Betis; Richard Sánchez, recordado por su espectacular gol ante Monterrey en la Final del Apertura 2024; y Sebastián Cáceres, otro de los pilares de aquella generación dorada.

Jugadores de América festejan el tricampeonato en 'El Gigante de Acero' | Imago7