América 110 aniversario: este es el Xl ideal de las Águilas de acuerdo con RÉCORD

Figuras eternas como Rafael Garza Gutiérrez y símbolos actuales como Álvaro Fidalgo conforman la alineación

Lo amas o lo odias, nunca hay un punto medio. Hablar del América es hablar de noches inolvidables, títulos apoteósicos, goles excelsos y jugadores que pasaron de ser hombres a leyendas. En el marco de su 110 aniversario, RÉCORD presenta el Xl ideal en la historia del club más ganador de México.

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El Xl histórico de América en su 110 aniversario

Portero: Héctor Miguel Zelada

Comencemos desde el arco. No hay otro que Héctor Miguel Zelada. El portero argentino llegó a México en 1978, cuando Panchito Hernández viajó a Sudamérica en busca de talentos. Con América, el arquero fue Tricampeón de Liga Mx, con un momento para la posteridad en la Final del Siglo ante Chivas, cuando atajó un penalti a Eduardo 'Vaquero' Cisneros.

Zelada levanta la Copa junto a Tena | MEXSPORT

Defensas centrales: Rafael 'Récord' Garza Gutiérrez y Alfredo Tena

La defensa central está liderada por dos baluartes. Rafael 'Récord' Garza Gutiérrez no solo fue un gran defensor, sino que también fue uno de los fundadores del América. El apodo viene gracias a su capacidad de eludir rivales, aunque su posición siempre fue en la zona baja. En total, Récord jugó por casi 20 años en el conjunto crema, además de que se desempeñó como entrenador.

Y qué decir del Capitán Furia. Alfredo Tena se convirtió en una leyenda viviente del América desde su debut. Con tan solo 17 años, el defensor debutó con las Águilas y fue un pilar en la época gloriosa del cuadro de Coapa en los ochentas, con una anotación para la historia en la Final del Siglo ante Chivas.

Alfredo Tena, exjugador del América, festejando el título conseguido ante Chivas, en 1984 | MEXSPORT

Laterales: Mario 'Pichojos' Pérez y Juan 'Che Che' Hernández

En las bandas están dos hombres que revolucionaron sus respectivos lugares. Mario 'Pichojos' Pérez se adueñó de la izquierda y, más que ser un lateral, fue un carrilero con impresionante visión de ataque. El nacido en Tepic formó una defensa impoluta con René 'Popeye' Trujillo, Antonio Zamora y Luis Miguel Barberena.

Por derecha, Juan 'Che Che' Hernández se convirtió en un ídolo cuando Emilio Azcárraga Milmo decidió sacarlo de Necaxa y llevaron al América. El lateral se volvió uno de los favoritos de la afición y ese amor siempre fue recíproco, ya que en múltiples ocasiones, el exjugador aseguró que nunca quiso salir del club.

Mario 'Pichojos' Pérez, exjugador del América | MEXSPORT

Mediocampo: Álvaro Fidalgo, Carlos Reinoso y Cristóbal Ortega

El mediocampo de las Águilas está inundado por tres jugadores con talento creativo y, en ciertos casos, hasta de recuperación. El primero probablemente es el máximo ídolo en la historia del club: Carlos Reinoso. El chileno llegó en 1970 procedente del Audax Italiano, aunque su sueño era llegar al Santos de Brasil. Pese a que no fue capaz de jugar con Pelé, Reinoso cambió para siempre el futbol mexicano.

Cristobal Ortega es -probablemente- el mejor jugador mexicano en la historia del América. El contención se volvió más que un jugador, se convirtió en un símbolo. Ortega falleció en 2025 y dejó un vacío irreparable en el imaginario azulcrema.

Por último, uno de los que generará polémica es Álvaro Fidalgo. Pese a ser el más reciente en el Xl, el nacionalizado mexicano fue el cerebro y motor del América Tricampeón de André Jardine y su salida sigue pesando hasta el día de hoy. Al igual que Reinoso, el Maguito elevó a niveles estratosféricos el número ocho.

Cristobal Ortega | MEXSPORT

Delanteros: Zague, Enrique Borja y Cuauhtémoc Blanco

Para cerrar hay que hablar de los rompe redes, porque dicen por ahí que los goles son amores. Luis Roberto Alves 'Zague' es el máximo anotador del América, además de ser hijo de un prócer del americanismo. Zaguinho se desempeñaba como extremo, con una galopada excelsa y una pata zurda privilegiada.

Como centro delantero no podía estar otro que Enrique Borja, surgido de Pumas, pero rehecho en Coapa. Borja tuvo de socio a nada más y menos que a Carlos Reinoso, quien se cansó de darle pases y lo catapultó hasta el sexto lugar como goleador histórico.

Cuauhtémoc Blanco, exjugador del América, en partido | MEXSPORT

Por último, Cuauhtémoc Blanco completa el Xl. Con nombre de tlatoani, corazón de campeón y habilidad de genio, el Divo de Tepito fue el último gran ídolo que ovacionó el Azteca. Con la izquierda; con la derecha; con la cabeza y la joroba, Blanco siempre encontraba formas de mandar la pelota a sus compañeros y de romper redes; es el segundo máximo anotador del club.

Bonus: André Jardine

El estratega brasileño fue elegido como el entrenador del Xl de lujo por su talento a la hora de manejar un vestidor. Jardine fue Tricampeón de Liga MX con el América y ganó varios títulos más, como un Campeón de Campeones, Supercopa MX y Campeones Cup.