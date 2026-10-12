Es el máximo goleador del Cruz Azul, pero felicita al América: así fue el mensaje de Carlos Hermosillo

Carlos Hermosillo, en su etapa como jugador del América | MEXSPORT

El exjugador mexicano inició su carrera con las Águilas, para después dar el salto al Viejo Continente

Coapa está de manteles largos. El América está celebrando su 110 aniversario, por lo que las felicitaciones no han tardado en llegar. Una de las más destacadas fue la de Carlos Hermosillo, símbolo de Cruz Azul, pero forjado con colores azulcremas.

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Por medio de sus redes sociales, el máximo goleador celeste compartió un mensaje para el club que lo vio nacer como profesional. "Felicidades al Club América, el equipo que me dio la oportunidad de iniciar mi carrera en el futbol profesional. Sólo por hoy, ¡un abrazo a los Americanistas por estos 110 años!"

Carlos Hermosillo, en partido ante Chivas, en su etapa con América | MEXSPORT

De polluelo a ser el Grandote de Cerro Azul

Carlos Hermosillo inició su carrera como profesional en 1983 con las Águilas; estuvo hasta 1989 y regresó en el 2000. Con la playera azulcrema, el Grandote de Cerro Azul anotó un total de 94 goles, que lo colocan como el décimo máximo rompe redes del América.

Uno de los momentos más relevantes de Carlos Hermosillo con los colores azulcremas fue en la Final del Siglo ante Chivas. El delantero anotó un gol en el juego de ida, gracias a una excelsa jugada de Daniel ‘Ruso’ Brailovsky.

En 1989, Hermosillo dio el salto al Viejo Continente con el Standard Lieja y regresó al balompié mexicano un año después. Tras un breve paso de dos años por Rayados de Monterrey, Carlos llegó a Cruz Azul y se consolidó como un emblema celeste.

Carlos Hermosillo, en festejo de gol, ante Chivas | MEXSPORT

Cruz Azul y el penalti a Ángel Comizzo

Ya con La Máquina, Carlos Hermosillo se convirtió en el máximo anotador histórico, con un total de 98 goles; 65 más que Horacio López Salgado. Además, el Grandote cuenta en su haber con uno de los más grandes momentos en la historia de Cruz Azul: la obtención de la Octava.

Tras una sequía de 17 años, Carlos Hermosillo anotó el penalti del triunfo de la Final del Invierno 1997, con el rostro ensangrentado. Con una mirada impoluta y fija en el objetivo, el delantero mexicano rompió el arco de Ángel Comizzo, quien minutos antes le rompió la cara.