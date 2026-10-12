El estratega reconoció que no dimensionó el impacto de sus acciones al asistir al homenaje por el aniversario de América

Como un autogol de forma involuntaria. Así definió Raúl 'Potro' Gutiérrez su decisión de asistir al homenaje de América el pasado fin de semana, acción que desató la polémica por el actual compromiso que tiene el estratega con Cruz Azul en la Liga Femenil. Tras las críticas, el técnico aceptó su falla y por medio de un comunicado pidió disculpa.

"Lamento profundamente no haber dimensionado el impacto que generó mi participación en el reconocimiento al cual asistí por mi trayectoria como jugador. Comprendo la molestia que se generó y me comprometo a cuidar de manera más responsable la investidura de mi cargo en eventos de esta naturaleza", escribió el 'Potro'.

Aseguró que no deben de dudar de su compromiso con la Máquina femenil, ni con la institución en general, y que acepta la responsabilidad de representar al club y sobre todo en una "división que necesita de todo nuestro apoyo para seguir creciendo, buscar campeonatos y estar a la altura de la historia de esta institución". Reiteró que su profesionalismo se mantiene intacto, independientemente de su pasado como jugado.

"Esta sensación es idéntica a cuando metes un autogol, lo haces involuntariamente pero sucede, afectas a todo el equipo y lo lamentas pero el partido sigue y no queda mas que trabajar para que no vuelva a suceder", finaliza el comunicado.

¿Cómo le ha ido a 'Potro' Gutiérrez con Cruz Azul?

El equipo femenil representa la tercera etapa del estratega en la Noria, luego de su paso por el equipo Sub-20 varonil y el primer equipo varonil. Con los juveniles cementeros dirigió diez partidos, con tres victorias, un empate y seis derrotas en el Apertura 2022. Ese mismo torneo se hizo cargo del primer equipo tras la destitución de Diego Aguirre.

En ese primer torneo, en siete partidos ganó cinco, empató uno y perdió uno, lo que le alcanzó para clasificar a repechaje, donde venció a León. Sin embargo, en Cuartos de Final quedó fuera ante Rayados de Monterrey con un 3-0 global. Para el Clausura 2023, después de cinco juegos sin ganar –un empate y cuatro derrotas seguidas– la directiva decidió cesarlo.

Raúl 'Potro' Gutiérrez como técnico de Cruz Azul varonil en 2022 | MEXSPORT