Jugadores del Cruz Azul abandonaron CU sin atención a la prensa tras empate ante Pumas

Erik Lira fue uno de los que atendió a los aficionados en las afueras del inmueble

Cruz Azul y Pumas protagonizaron un trepidante empate en el Olímpico Universitario; sin embargo, los jugadores de La Máquina terminaron por abandonar el inmueble sin dar declaraciones a la prensa.

Los protagonistas simplemente decidieron no hablar con los reporteros y se marcharon, lo que sí hicieron fue atender a los aficionados que estuvieron en la salida del estadio junto al autobús de los celestes.

Erik Lira fue quien le dio mayor dedicación a la fanaticada cementera con fotos y autógrafos en las camisetas para que finalmente los jugadores emprendieran su salida del recinto tras el valioso punto.

Cruz Azul logra el empate ante Pumas AP26 l Mexsport

¿Cómo fue el partido?

Pumas y Cruz Azul terminaron gestando un partido de seis goles, con un dramático empate de 3-3, en el que Universidad Nacional se quedó con uno menos y La Máquina tuvo que venir de atrás para generar el nerviosismo en los últimos minutos.

Robert Morales anota el tercero ante Cruz Azul l Mexsport

Con un contraataque bien ejecutado y un pase preciso para Juninho se terminó por abrir el marcador apenas a los 10 minutos. Tan solo minutos después llegaría el segundo tanto, obra de Chino Huerta.

Sin embargo, llegaría el balde de agua fría luego de que Huerta viera la doble amarilla y se fue expulsado del partido, después de una buena actuación con gol y asistencia, y dejó con uno menos a los locales.

César 'Chino' Huerta, jugador de Pumas, en festejo de gol ante Cruz Azul | MEXSPORT

Empate trepidante

En el tiempo agregado, Agustín Palavecino encontró el descuento para darle esperanza a su equipo. Para la parte complementaria, Robert Morales anotó el 3-1 tras un error defensivo de Jesús Orozco Chiquete y extendió la ventaja.