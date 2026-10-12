Cruz Azul y Pumas protagonizaron un trepidante empate en el Olímpico Universitario; sin embargo, los jugadores de La Máquina terminaron por abandonar el inmueble sin dar declaraciones a la prensa.
Robert Morales reflexiona acerca del partido ante Cruz Azul: "Merecíamos más"
Los protagonistas simplemente decidieron no hablar con los reporteros y se marcharon, lo que sí hicieron fue atender a los aficionados que estuvieron en la salida del estadio junto al autobús de los celestes.
Erik Lira fue quien le dio mayor dedicación a la fanaticada cementera con fotos y autógrafos en las camisetas para que finalmente los jugadores emprendieran su salida del recinto tras el valioso punto.
¿Cómo fue el partido?
Pumas y Cruz Azul terminaron gestando un partido de seis goles, con un dramático empate de 3-3, en el que Universidad Nacional se quedó con uno menos y La Máquina tuvo que venir de atrás para generar el nerviosismo en los últimos minutos.
Con un contraataque bien ejecutado y un pase preciso para Juninho se terminó por abrir el marcador apenas a los 10 minutos. Tan solo minutos después llegaría el segundo tanto, obra de Chino Huerta.
Sin embargo, llegaría el balde de agua fría luego de que Huerta viera la doble amarilla y se fue expulsado del partido, después de una buena actuación con gol y asistencia, y dejó con uno menos a los locales.
Empate trepidante
En el tiempo agregado, Agustín Palavecino encontró el descuento para darle esperanza a su equipo. Para la parte complementaria, Robert Morales anotó el 3-1 tras un error defensivo de Jesús Orozco Chiquete y extendió la ventaja.
Andrés Montaño logró colocar el 3-2 y la presión de la visita creció. Christian Ebere, que entró de cambio y sobre los minutos finales llegaría con el 3-3 definitivo para la división de unidades.