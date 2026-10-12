El delantero de los Universitarios sabe que el duelo pudo haber sido auriazul sin o hubieran cometido tantos errores

Robert Morales, delantero y anotador de Pumas en el partido ante Cruz Azul, es consciente de que el encuentro se le fue entre las manos a sus compañeros, pues por dos momentos dentro del desarrollo del compromiso, los auriazules tuvieron dos veces una ventaja de un par de anotaciones.

Con eso en mente, 'La Pantera' ha sido autocrítico al respecto de lo sucedido, pero también ha sido sincero con lo que cree que sucedió, pues en su punto de vista: "merecían más" quitando el empate que tuvieron en contra de La Máquina.

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"El equipo merecía más", asegura 'Pantera'

Pumas tuvo dos oportunidades claras de ganar el partido de revancha ante Cruz Azul luego de la Gran Final del Clausura 2026, pues estuvieron 2-0 y 3-1 arriba; sin embargo, en ambas ocasiones, perdieron la oportunidad de llevarse los puntos, pues el cuadro cementaro les metió los goles necesarios para empatar.

Es por ello que Robert Morales, en palabras que entregó para TUDN, mencionó que cree que el trabajo no fue suficiente, no al menos para llevarse el resultado, pero sí para ser un equipo sólido de cara a lo que resta del torneo y tratar de arañar la clasificación:

La verdad que algo que sabíamos que merecíamos más. Con 10 hombres supimos llevar muy bien el partido, creo que a muy temprano estuvimos sin un hombre menos y uno muy importante como es el Chino, bueno, creo que eso nos complicó un poquito

'La Pantera', también considera que el resultado puede llegar a ser justo considerando lo que fue el desarrollo final del partido, en el que los Cementeros se llevaron el par de goles con el que se han llevado un punto de un 'patio' en el que no han perdido por 31 partidos seguidos.

El grupo se supo mantener, pudimos convertir otro gol pero bueno, lastimosamente nos empataron. A veces el partido se complica mucho estando con un hombre menos más enfrentando a un equipo como es Cruz Azul, yo creo que las ganas de cada uno que entregamos durante el segundo tiempo pudimos rescatar el empate

Robert Morales, jugador de Pumas, tras gol ante Cruz Azul | IMAGO7

¡Remontada de locura! Cruz Azul rescata empate ante Pumas en CU

El Estadio Olímpico Universitario fue escenario de un auténtico partidazo entre Pumas y Cruz Azul, que terminó con un espectacular empate 3-3. Los universitarios salieron con intensidad y apenas al minuto 10 se adelantaron gracias a Juninho, quien aprovechó una asistencia de César 'Chino' Huerta. Seis minutos después, los papeles se invirtieron y el brasileño asistió al propio Huerta para marcar el segundo tanto y desatar la euforia en las tribunas de CU.

Sin embargo, el encuentro dio un giro antes del descanso, cuando el 'Chino' Huerta fue expulsado por doble tarjeta amarilla, dejando a los universitarios con diez futbolistas. La Máquina aprovechó la superioridad numérica y Agustín Palavecino descontó en el tiempo agregado de la primera mitad. Para el complemento, Robert Morales sorprendió con el 3-1 tras un grave error de Jesús Orozco Chiquete, aunque la reacción cementera no tardó en llegar y Andrés Montaño volvió a acercar a los visitantes en el marcador.

Cruz Azul logra el empate ante Pumas AP26 l Mexsport