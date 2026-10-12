La afición de Pumas no perdona: Alan Mozo entra con Cruz Azul y es recibido entre abucheos en CU

A pesar de su historia defendiendo los colores azul y oro, el defensor mexicano enfrentó la postura hostil del Estadio Olímpico Universitario

El pasado de Alan Mozo con Pumas no pasó desapercibido en Ciudad Universitaria. Ahora con la camiseta de Cruz Azul, el defensor volvió a pisar la cancha del Olímpico Universitario, pero su ingreso estuvo acompañado de un fuerte abucheo.

Fue al minuto 81 cuando Joel Huiqui movió sus piezas desde el banquillo e hizo ingresar a Mozo en sustitución de Willer Ditta, en busca de modificar el rumbo del encuentro ante los universitarios.

Sin embargo, el cambio no pasó inadvertido en las tribunas.

Apenas apareció en el terreno de juego, los seguidores de Pumas hicieron sentir su descontento con una serie de abucheos dirigidos al futbolista celeste.

La reacción tuvo un motivo especial: Mozo se formó en las fuerzas básicas del conjunto universitario y durante varios años defendió los colores azul y oro, por lo que su regreso a CU, ahora como rival, tuvo un ingrediente adicional.

Esta vez, el jugador mexicano volvió a un escenario que conoce bien, pero del lado contrario.