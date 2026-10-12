César ‘Chino’ Huerta volvió a hacerse presente en el marcador con Pumas. Después de su paso por el futbol europeo con el Anderlecht, el atacante mexicano volvió a celebrar un gol con la camiseta auriazul y lo hizo ante uno de sus rivales favoritos: Cruz Azul.
Un déjà vu en CU
En el partido correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026, disputado en el Estadio Olímpico Universitario, Huerta encontró las redes con una anotación que recordó a la que consiguió frente a La Máquina en el Apertura 2023, cuando todavía jugaba en el futbol mexicano antes de partir a Bélgica.
La jugada tuvo varias similitudes con aquella anotación en el Estadio Azteca. El Chino condujo el balón, enganchó hacia el centro y se perfiló para sacar un potente disparo de derecha al primer poste, sorprendiendo al guardameta rival.
Aunque las dos acciones no fueron idénticas, la ejecución y el desenlace tuvieron un parecido especial: el balón terminó en el fondo de las redes ante el mismo rival, con Huerta como protagonista.
La fiesta se acabó muy rápido
Más tarde en el partido en Ciudad Universitaria, el ‘Chino’ pasó de héroe a villano al salir expulsado por doble amarilla, pero Esteban Solari movió las fichas indicadas, porque pese a esa acción, Pumas marcó el 3 a 1.
Así, el atacante volvió a celebrar con Pumas en su regreso al futbol mexicano y lo hizo frente a un equipo al que ya le había marcado goles memorables, reviviendo una imagen que los aficionados universitarios seguramente recordaban.