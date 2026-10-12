César 'Chino' Huerta, jugador de Pumas, en festejo de gol ante Cruz Azul | MEXSPORT

Tras su paso por el Anderlecht, César ‘Chino’ Huerta volvió a anotar con los universitarios y lo hizo con un gol que recordó al que marcó ante La Máquina en el Apertura 2023

César ‘Chino’ Huerta volvió a hacerse presente en el marcador con Pumas. Después de su paso por el futbol europeo con el Anderlecht, el atacante mexicano volvió a celebrar un gol con la camiseta auriazul y lo hizo ante uno de sus rivales favoritos: Cruz Azul.

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Un déjà vu en CU

En el partido correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026, disputado en el Estadio Olímpico Universitario, Huerta encontró las redes con una anotación que recordó a la que consiguió frente a La Máquina en el Apertura 2023, cuando todavía jugaba en el futbol mexicano antes de partir a Bélgica.

La jugada tuvo varias similitudes con aquella anotación en el Estadio Azteca. El Chino condujo el balón, enganchó hacia el centro y se perfiló para sacar un potente disparo de derecha al primer poste, sorprendiendo al guardameta rival.

Aunque las dos acciones no fueron idénticas, la ejecución y el desenlace tuvieron un parecido especial: el balón terminó en el fondo de las redes ante el mismo rival, con Huerta como protagonista.

César 'Chino' Huerta, jugador de Pumas, en festejo de gol ante Cruz Azul | IMAGO7

La fiesta se acabó muy rápido

Más tarde en el partido en Ciudad Universitaria, el ‘Chino’ pasó de héroe a villano al salir expulsado por doble amarilla, pero Esteban Solari movió las fichas indicadas, porque pese a esa acción, Pumas marcó el 3 a 1.

Así, el atacante volvió a celebrar con Pumas en su regreso al futbol mexicano y lo hizo frente a un equipo al que ya le había marcado goles memorables, reviviendo una imagen que los aficionados universitarios seguramente recordaban.