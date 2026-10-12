Sin José Paradela, Cruz Azul sorprende con su alineación para el partido contra Pumas

Joel Huiqui en el empate ante Toluca | MEXSPORT

Joel Huiqui decidió mover sus piezas para mandar un once muy ofensivo en el duelo ante Pumas

Cruz Azul mueve sus piezas para enfrentar a Pumas y Joel Huiqui apuesta por algunas novedades en su once inicial. La principal sorpresa es el regreso de Jorge Rodarte a la titularidad, en un partido en el que La Máquina buscará imponer condiciones ante los universitarios.

Además, el estratega celeste apuesta por una dupla ofensiva conformada por Gabriel Fernández y Nicolás Ibáñez, con la intención de tener mayor presencia en el área rival.

La ausencia de José Paradela, quien quedó fuera por precaución debido a sus molestias musculares, también obliga al equipo a ajustar sus opciones en el ataque.

José Paradela en reclamo en un partido de Cruz Azul | IMAGO 7

La alineación de Cruz Azul para medirse con Pumas queda conformada de la siguiente manera:

Kevin Mier.

Willer Ditta, OMar Campos, Jeremy Márquez, Jorge Rodarte, Erik Lira,

Agustín Palavecino y Carlos Rodríguez.

Joel Huiqui reconoce pendientes en Cruz Azul tras | MEXSPORT

Doble 9

En Cruz Azul gustó la mancuerna que hicieron Gabriel Fernández y Nicolás Ibáñez.

Con estas modificaciones, Huiqui buscará que su equipo mantenga el orden defensivo y encuentre variantes en ofensiva para afrontar un duelo de alta exigencia en Ciudad Universitaria.