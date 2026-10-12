Cruz Azul mueve sus piezas para enfrentar a Pumas y Joel Huiqui apuesta por algunas novedades en su once inicial. La principal sorpresa es el regreso de Jorge Rodarte a la titularidad, en un partido en el que La Máquina buscará imponer condiciones ante los universitarios.
Cruz Azul pierde a José Paradela para enfrentar a Pumas: ¿qué le pasó al argentino?
Además, el estratega celeste apuesta por una dupla ofensiva conformada por Gabriel Fernández y Nicolás Ibáñez, con la intención de tener mayor presencia en el área rival.
La ausencia de José Paradela, quien quedó fuera por precaución debido a sus molestias musculares, también obliga al equipo a ajustar sus opciones en el ataque.
La alineación de Cruz Azul para medirse con Pumas queda conformada de la siguiente manera:
Kevin Mier.
Willer Ditta, OMar Campos, Jeremy Márquez, Jorge Rodarte, Erik Lira,
Agustín Palavecino y Carlos Rodríguez.
Doble 9
En Cruz Azul gustó la mancuerna que hicieron Gabriel Fernández y Nicolás Ibáñez.
Con estas modificaciones, Huiqui buscará que su equipo mantenga el orden defensivo y encuentre variantes en ofensiva para afrontar un duelo de alta exigencia en Ciudad Universitaria.