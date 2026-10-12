Pumas llega con ‘ventaja’ al partido ante Cruz Azul; sus dos categorías juveniles se llevaron la victoria

La Sub-21 y Sub-19 se quedaron el triunfo ante La Máquina

Previo al encuentro de la Jornada 11 del Apertura 2026 entre Pumas y Cruz Azul, los del Pedregal pudieron festejar en dos categorías en este enfrentamiento. Tanto la Sub-19 como la Sub-21 se quedaron con la victoria sobre La Máquina.

¿Cuáles fueron los resultados de las categorías inferiores de Pumas ante Cruz Azul?

La Sub-19, con gol de Jhostyn Cortés venció 1-0 a La Máquina, con ello se pone como líder del torneo con un total de 26 puntos, producto de seis triunfos, cuatro empates (con triunfo en tanda de penaltis), y una derrota.

La Sub 21 en el Pumas vs Cruz Azul dentro de la J11 del Apertura 2026 | X:@PumasMXCantera

Por su parte, la Sub-21 se quedó con el triunfo de 2-1, con gol de Julio Domínguez, hijo del ‘Cata’ incluido. El otro tanto fue anotado por Ángel Rico, quien ya ha tenido participación con el primer equipo anteriormente.

El cuadro dirigido por Martín Bravo se ha convertido en una plantilla importante, para nutrir al primer equipo de Pumas, ya que es una especie de conexión entre ambos proyectos.

Pumas vs Cruz Azul en la Sub 19 | X:@PumasMXCantera

Pumas y la responsabilidad ante Cruz Azul en CU

Con ello, la responsabilidad recae sobre el primer equipo para hacer lo propio esta noche, en un duelo que va más allá de los tres puntos, pues representa orgullo y hacer pesar el Estadio Olímpico Universitario.

Aunque Pumas no llega como el máximo favorito, un triunfo puede significar el repunte para el resto del torneo y soñar en meterse en los puestos de clasificación, el máximo objetivo de Esteban Solari en este nuevo proyecto.