Luego de una larga racha sin títulos, torneos con subidas y bajadas y una Final perdida en casa ante Cruz Azul, los Pumas de la UNAM continúan en el camino en busca de volver a lo alto. Ante esta situación, Israel Castro, uno de sus ex futbolistas, declaró que pese a las caídas el club jamás perderá su grandeza.
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¿Qué dijo Castro?
El jugador cuatro veces campeón de Liga MX con Pumas aseguró que la grandeza del club no puede ‘quitarse’ o ‘perderse’ por la mal actualidad del equipo, ya que lo que lo hace historio no depende solo del momento.
La grandeza se la da la historia, la afición, los títulos, son muchas cosas que van sumando. En este caso, Pumas ya es grande por el hecho de representar a la universidad, por la gente que ha salido de Pumas, que ha jugado en otros equipos y que ha aportado a la Selección, por lo que ya mostró; eso no se va a eliminar, no se va a quitar, hay que buscar que siga sumando”, declaró en entrevista para EL UNIVERSAL.
Aunque Castro defendió a pumas, sí dejo en claro que hay cosas que se dejaron de hacer y que deberían ser retomadas, justamente para que la jerarquía del equipo no vaya en picada y vuelva a ser un regente del balompié nacional.
La va a seguir manteniendo, porque es un símbolo, el hecho de representar a la máxima casa de estudios tiene una importancia en México y Latinoamérica, eso ya lo trae intrínseco. Lo otro es parte del juego, ganar títulos le va a sumar a esa historia”, añadió.
Cantera, la verdadera identidad de Pumas
Además de temas como ‘grandeza’ o ’títulos’ el ex futbolista destacó que Universidad Nacional debe darle prioridad. Así cantar, tal y como lo hizo en sus mejores años, así podrá exportar muchos futbolistas. Ala Selección Mexicana y ayudará al mismo club a levantarse.
Me gustaría que fuera una de las mejores canteras de México, como lo ha demostrado durante muchos años en el pasado. Siempre fue abastecedor de la Selección y de otros equipos. Deseo que salgan jugadores (porque), evidentemente hay mucho talento futbolístico, la cosa es fortalecerlo y pulirlo