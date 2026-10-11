La grandeza se la da la historia, la afición, los títulos, son muchas cosas que van sumando. En este caso, Pumas ya es grande por el hecho de representar a la universidad, por la gente que ha salido de Pumas, que ha jugado en otros equipos y que ha aportado a la Selección, por lo que ya mostró; eso no se va a eliminar, no se va a quitar, hay que buscar que siga sumando”, declaró en entrevista para EL UNIVERSAL.