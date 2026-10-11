Querétaro vuelve a ilusionar a su afición en el Apertura 2026 al ubicarse en el tercer lugar de la clasificación, una posición que recuerda su destacada campaña del Apertura 2019, cuando bajo el mando de Víctor Manuel Vucetich terminó en el cuarto puesto y llegó hasta los cuartos de final

El buen momento que vive Querétaro en el Apertura 2026 ha vuelto a colocar a los Gallos Blancos en el foco de atención del futbol mexicano. Con el equipo ubicado en el tercer lugar de la clasificación, surge el recuerdo de una de sus mejores actuaciones recientes, cuando en el Apertura 2019 se convirtió en protagonista de la Liga MX y se mantuvo en la parte alta de la tabla durante gran parte del campeonato.

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‘El Rey Midas’: Un recuerdo glorioso

En aquella campaña, el conjunto queretano estuvo bajo la dirección técnica de Víctor Manuel Vucetich, quien consiguió construir un equipo competitivo que logró pelear frente a clubes con mayor protagonismo en el futbol nacional. Los Gallos encontraron regularidad durante la fase regular y comenzaron a posicionarse como uno de los conjuntos a seguir en el torneo.

Uno de los momentos que reflejó aquel desempeño llegó después de la Jornada 10, en septiembre de 2019, cuando Querétaro ocupaba el tercer puesto de la clasificación con 18 puntos. En ese momento, solamente Santos Laguna y León se encontraban por encima de los queretanos, que mantenían el paso entre los mejores equipos del campeonato.

El equipo no se conformó con permanecer en esa posición y continuó sumando unidades en las siguientes jornadas. El 26 de octubre de 2019, durante la Jornada 15, los Gallos Blancos derrotaron 3-0 a Pumas, resultado que les permitió alcanzar los 27 puntos y escalar hasta el segundo lugar de la tabla general.

Al concluir la fase regular, Querétaro finalizó en la cuarta posición con 31 unidades, una cifra que confirmó la consistencia que había mostrado a lo largo del Apertura 2019. Con esos números, el conjunto dirigido por Vucetich consiguió su clasificación a la Liguilla y cerró una de sus campañas más destacadas de los últimos años.

Novaretti, durante un duelo de Querétaro en el Clausura 2019 | IMAGO7

Pese al buen momento, no pudieron tracender

Sin embargo, el recorrido de los Gallos en aquella Liguilla terminó en los cuartos de final, donde fueron eliminados por Necaxa. A pesar de la eliminación, el desempeño durante la fase regular dejó un antecedente importante para una institución que ha alternado temporadas de protagonismo con otras en las que ha tenido dificultades para competir en la parte alta.

Ahora, en el Apertura 2026, Querétaro vuelve a aparecer entre los primeros lugares de la clasificación y ocupa el tercer puesto, una situación que recuerda lo conseguido siete años atrás. El presente torneo representa una oportunidad para que los Gallos busquen mantener la regularidad y conviertan su buen arranque en una campaña que les permita competir nuevamente frente a los principales equipos de la Liga MX.