¡Locura en el Nou Camp! León vence a Juárez con gol de José Alvarado al 98'

José Alvarado, jugador de León, en festejo de gol ante Juárez | MEXSPORT

La Fiera parecía dejar escapar el triunfo después del empate de Óscar Estupiñán, pero José Alvarado apareció en la última jugada para firmar el 2-1

León consiguió una victoria agónica de 2-1 sobre Juárez en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX. Cuando el empate parecía definitivo en el Nou Camp, José Alvarado apareció al minuto 98 para marcar el gol que entregó los tres puntos al conjunto dirigido por Javier Gandolfi.

La Fiera buscó tomar el control desde los primeros minutos y tuvo una oportunidad clara al 9', cuando Ismael Díaz remató frente a la portería de los Bravos, pero Sebastián Jurado respondió para evitar la anotación. Juárez tuvo dificultades para generar peligro durante buena parte de la primera mitad.

Jugadores de León festejando su primer gol ante Juárez, en el Apertura 2026 | MEXSPORT

¿Cómo fue el gol agónico de José Alvarado?

Los Bravos consiguieron mandar el balón a las redes al 38', luego de que Vegas ganara la espalda de la defensa de León. Sin embargo, la anotación fue anulada por fuera de lugar y ambos equipos se marcharon al descanso sin conseguir abrir el marcador.

León incrementó la presión durante el complemento y Alvarado tuvo una primera oportunidad al 67', cuando intentó definir de chilena dentro del área, aunque su remate terminó desviado. Ocho minutos después llegó el 1-0 con un centro de los locales que Francisco Nevárez terminó enviando a su propia portería.

Con la ventaja, Gandolfi buscó cerrar el partido y al 81’ retiró a Díber Cambindo para reforzar su defensa. La estrategia estuvo cerca de funcionar, pero una acción dentro del área cambió el panorama cuando Nevárez cayó después de un forcejeo con Aldair Lara y el árbitro señaló penal tras revisar la jugada.

Óscar Estupiñán, jugador de Juárez, en festejo de gol tras anotar ante León | MEXSPORT

Estupiñán empató de penalti, pero León respondió al 98’

Óscar Estupiñán se encargó de ejecutar desde los once pasos y convirtió al 90+3' para colocar el 1-1. El gol parecía darle a Juárez un punto como visitante después de haber estado en desventaja durante la recta final del encuentro.

Sin embargo, León aprovechó los nueve minutos agregados para buscar nuevamente la portería de Jurado. Al 98', un centro llegó hasta José Alvarado, quien apareció dentro del área y conectó de pierna derecha para mandar el balón al fondo y desatar el festejo en el Nou Camp.