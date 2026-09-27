¡La revancha de Alí Ávila! El delantero que volvió a levantar la mano en Liga MX

El atacante sinaloense encontró en Gallos Blancos la continuidad que no tuvo con Monterrey ni Pumas y actualmente atraviesa el mejor momento de su carrera

Alí Ávila se convirtió en una de las principales armas ofensivas de Querétaro durante este torneo. A sus 22 años, el delantero mexicano suma cuatro goles en nueve partidos, con 809 minutos disputados y recientemente fue factor para la victoria de los Gallos Blancos sobre Guadalajara.

El atacante, nacido el 23 de septiembre de 2003 en Ahome, Sinaloa, llegó a esta etapa después de recorrer un camino con varios obstáculos en el futbol mexicano, pasando por Monterrey y el conjunto universitario.

Alí Ávila | IMAGO7

De Rayados a Pumas

Ávila se formó en las fuerzas básicas del Monterrey y posteriormente tuvo sus primeros minutos como profesional con Raya2 en la Liga de Expansión, donde registró seis goles en 31 partidos.

Su oportunidad con el primer equipo de Rayados llegó en 2023, pero su participación fue limitada, debido a que entre Liga MX y Leagues Cup disputó 11 encuentros sin marcar. Posteriormente, fue cedido a Pumas, donde tuvo un debut destacado al marcar un doblete contra Puebla; sin embargo, su paso por Universidad Nacional terminó con tres goles en 24 partidos.

Alí Ávila, jugador de Querétaro | MEXSPORT

Querétaro apostó por él

En julio de 2025, los Gallos incorporaron al sinaloense mediante un préstamo con opción de compra. La apuesta rápidamente dio resultados: durante el Apertura 2025 consiguió seis goles en 10 partidos de Liga MX y 599 minutos.

Su rendimiento convenció a la directiva queretana para adquirir definitivamente sus derechos. Desde entonces, Ávila encontró la continuidad que buscaba y hasta el momento acumula 14 goles en 28 partidos con Querétaro.

Ali Ávila festeja gol ante Chivas | Imago7

Un delantero con pasado en selección