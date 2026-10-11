Cruz Azul pierde a José Paradela para enfrentar a Pumas: ¿qué le pasó al argentino?

Paradela durante la derrota ante Tijuana en el Apertura 2026 | MEXSPORT

El volante cementero sigue arrastrando molestias desde el amistoso ante Galaxy la semana pasada

José Paradela no estará disponible para el duelo de este domingo ante Pumas, luego de que el cuerpo técnico de Cruz Azul decidiera no arriesgarlo por las molestias musculares que presentó en días anteriores.

Podría interesarte Futbol La Rebel desmiente amenazas para los aficionados de Cruz Azul en el estadio

Y es que el jugador argentino se resintió en el partido ante LA Galaxy en el partido amistoso por Fecha FIFA. Días después le realizaron los estudios pertinentes y arrojó sobrecarga muscular.

Aunque el mediocampista argentino ha sido fundamental en el funcionamiento ofensivo de La Máquina, el cuerpo técnico y el área médica optaron por dejarlo fuera de la convocatoria como medida preventiva, con la intención de evitar que el problema físico pueda agravarse.

José Paradela en reclamo en un partido de Cruz Azul | IMAGO 7

José Paradela se ha convertido en un jugador importante en este torneo, es por eso que deciden no arriesgarlo, pues la directiva opina que es mejor tenerlo al 100 para finalizar la fase regular.

La ausencia de Paradela representa una baja sensible para el conjunto celeste, especialmente por el peso que ha tenido en la generación de juego y su capacidad para marcar diferencias en el último tercio de la cancha.

José Paradela le da triunfo al Cruz Azul | IMAGO7

Ahora, Cruz Azul deberá buscar alternativas para suplir su aportación en un partido que promete exigencia ante los universitarios.