"Tiene un plantel para poder repetir el título": Israel Castro respalda el proyecto de Joel Huiqui en Cruz Azul previo al duelo ante Pumas

El exjugador de ambas escuadras pidió paciencia y continuidad para el estratega mexicano al frente de La Máquina

En la previa de la reedición de la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul en Ciudad Universitaria, Israel Castro, referente e histórico de ambas instituciones, analizó la actualidad de La Máquina y salió en defensa del proceso de Joel Huiqui al frente del banquillo celeste.

Pese a que el conjunto de La Noria acumula cuatro encuentros consecutivos sin conocer la victoria entre todas las competencias, el exmundialista mexicano hizo un llamado a la paciencia por parte de la directiva y la afición, destacando que el club cuenta con los argumentos futbolísticos necesarios para pelear por el bicampeonato en la Liga MX.

Las declaraciones de Israel Castro sobre Cruz Azul

Durante su intervención previa al Clásico Capitalino, el exmediocampista respaldó la capacidad del estratega mexicano y enfatizó la importancia de darle solidez a los proyectos en el balompié nacional.

Israel Castro con Pumas | MEXSPORT

“Ha tenido algunos baches, pero ha tenido cosas muy interesantes y buenas; ahorita no está viviendo una etapa tan buena, pero tampoco es pésima. Hay que tenerle paciencia, es una persona que le da algo al equipo, que sabe, que le gusta y está en un proceso de reafirmar lo que ya construyó”, expresó Castro sobre la gestión de Huiqui.

“Siempre voy a estar a favor de apoyar el talento mexicano. Me da mucho gusto que Joel tenga esta gran oportunidad, es capaz y trae una buena intención. No hay que desesperarse, hay que darle tiempo a su proceso y analizar su proyecto a uno o dos años, no decir que ya no funciona y darle un giro”, agregó el exfutbolista.

Cruz Azul y Toluca empatan a tres en el Estadio Banorte | MEXSPORT

Asimismo, al ser cuestionado sobre las posibilidades reales de Cruz Azul para coronarse nuevamente en el Apertura 2026, Castro fue contundente: