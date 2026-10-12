Chino Huerta anota su primer gol en su regreso con Pumas ante Cruz Azul

César 'Chino' Huerta, jugador de Pumas, en festejo de gol ante Cruz Azul | MEXSPORT

El atacante mexicano también asistió en el primer tanto de Universidad Nacional

Primer grito de gol. César Huerta finalmente pudo marcar en su segunda etapa con Pumas, en un momento de máxima importancia, pues es Cruz Azul el rival que los del Pedregal tienen enfrente.

Después de asistir a Juninho, el brasileño le devolvió el favor al poner el balón en el área. El mexicano disparó de forma potente al poste más cercano de Kevin Mier para vencerlo y poner las cosas 2-0.

Es el primer festejo del Chino con la camiseta auriazul desde su regreso, y lo hizo en el Olímpico Universitario, un lugar donde la gente le tiene un inmenso cariño por lo hecho en su etapa previa a su aventura europea.

César 'Chino' Huerta, jugador de Pumas, en festejo de gol ante Cruz Azul | IMAGO7

Es su tercer encuentro con Pumas, después de tener algunos minutos ante Atlas y ser titular frente a Atlético de San Luis. En este duelo, contra un duro rival y en un momento en el que el equipo necesita los tres puntos, fue vital su influencia.

¿Cómo fue el gol de Juninho ante Cruz Azul?

Pumas se fue adelante con la anotación de Juninho, en un contraataque bien ejecutado que definió de buena forma el delantero brasileño. Fue también el Chino quien asistió para encontrar el primer tanto.

Juninho, jugador de Pumas, en festejo de gol ante Cruz Azul | MEXSPORT

Después de recuperar en su propio campo, Pumas se combinó bien para lanzar a Juninho al frente, con un pase inteligente por parte de Huerta. El brasileño disparó con precisión para vencer a Mier.

El festejo de Esteban Solari con el equipo

Inmediatamente después del gol de Juninho, el Tano corrió con el equipo, quien lo recibió para demostrar el respaldo en medio de las dudas por los resultados previos al momentáneo ante Cruz Azul.