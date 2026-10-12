Pumas, en urgencia de los tres puntos para buscar la clasificación a Liguilla arrancará con cuadro completo, únicamente con la modificación de Álvaro Angulo, quien irá a la banca y en su lugar estará Pablo Bennevendo.
Pumas llega con ‘ventaja’ al partido ante Cruz Azul; sus dos categorías juveniles se llevaron la victoria
Por otro lado, el ataque de Pumas estará completo, con la titularidad de Robert Morales, Juninho, Uriel Antuna y César Huerta, el ‘10’ de Universidad Nacional, quien será clave para el duelo ante La Máquina.
Carrasquilla vuelve a la titularidad
En el mediocampo, Adalberto Carrasquilla vuelve a la titularidad, después de algunos partidos en los que Víctor Arteaga había arrancado los encuentros. Bennevendo, al ser alineado le abre la puerta al panameño, debido a la regla de extranjeros en el terreno de juego simultáneamente.
Es la primera vez que Chino Huerta jugará con los dos delanteros titulares de Pumas, Juninho y Robert Morales, una propuesta interesante por parte de Esteban Solari, que necesita los tres puntos.
En la defensa, además de Bennevendo, Rubén Duarte regresó a la titularidad y acompañará a Nathan Silva en la central, mientras que en la lateral izquierda estará Rodrigo López.
Alineación de Pumas
Con este once, Universidad Nacional afrontará la Jornada 11, en un encuentro complicado para ellos al ser contra un equipo candidato a llevarse el trofeo, además de representar una fuerte rivalidad.
Portero: Keylor Navas
Defensa: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Pablo Bennevendo
Mediocampo: Uriel Antuna, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, César Huerta
Delanteros: Robert Morales, Juninho