Pablo Bennevendo arrancará de titular en lugar de Álvaro Angulo

Pumas, en urgencia de los tres puntos para buscar la clasificación a Liguilla arrancará con cuadro completo, únicamente con la modificación de Álvaro Angulo, quien irá a la banca y en su lugar estará Pablo Bennevendo.

Por otro lado, el ataque de Pumas estará completo, con la titularidad de Robert Morales, Juninho, Uriel Antuna y César Huerta, el ‘10’ de Universidad Nacional, quien será clave para el duelo ante La Máquina.

Carrasquilla vuelve a la titularidad

En el mediocampo, Adalberto Carrasquilla vuelve a la titularidad, después de algunos partidos en los que Víctor Arteaga había arrancado los encuentros. Bennevendo, al ser alineado le abre la puerta al panameño, debido a la regla de extranjeros en el terreno de juego simultáneamente.

Adalberto Carrasquilla jugando con alta intensidad en el Chivas vs. Pumas | MEXSPORT

Es la primera vez que Chino Huerta jugará con los dos delanteros titulares de Pumas, Juninho y Robert Morales, una propuesta interesante por parte de Esteban Solari, que necesita los tres puntos.

En la defensa, además de Bennevendo, Rubén Duarte regresó a la titularidad y acompañará a Nathan Silva en la central, mientras que en la lateral izquierda estará Rodrigo López.

Pablo Bennevendo en Pumas | IMAGO7

Alineación de Pumas

Con este once, Universidad Nacional afrontará la Jornada 11, en un encuentro complicado para ellos al ser contra un equipo candidato a llevarse el trofeo, además de representar una fuerte rivalidad.

Keylor Navas con los Pumas | IMAGO7

Portero: Keylor Navas

Defensa: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Pablo Bennevendo

Mediocampo: Uriel Antuna, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, César Huerta