Después de ser clave en el encuentro, el atacante tuvo que salir del partido por segunda amonestación

Noche de altibajos para el Chino. César Huerta era el hombre más importante de la cancha, con un futbol desequilibrante e influyente, ya con un gol y una asistencia en su registro. Sin embargo, el atacante de Pumas salió expulsado por doble amarilla.

¿Por qué expulsaron a Chino Huerta?

Ambas faltas hechas por Huerta fueron sobre Jorge Rodarte, mientras buscaba recuperar el balón en la banda izquierda. El Chino vio la primera tarjeta al minuto 26, que fue una advertencia para calmar el ímpetu del atacante.

Expulsión a César 'Chino' Huerta, jugador de Pumas, ante Cruz Azul | IMAGO7

Apenas 11 minutos después, Huerta volvió a entrar peligrosamente sobre Rodarte, que valió para la segunda tarjeta amarilla, tras ser el elemento más peligroso en el terreno de juego.

Pumas, con el marcador a favor tiene la desventaja numérica, que tendrá que aguantar toda la segunda mitad de esa forma, luego de que Agustín Palavecino descontó poco antes de acabar la primera mitad.

Agustín Palavecino, jugador de Cruz Azul, en festejo de gol ante Pumas | IMAGO7

Chino Huerta, fuera ante Atlante

Con esto, el Chino también se perderá el duelo ante Atlante en el Estadio Azteca, en otro duelo clave para Universidad Nacional en la búsqueda de meterse a puestos de Liguilla.

Solari tendrá que recomponer la plantilla, pues dejar ir la ventaja ante Cruz Azul significará un duro golpe después de los recientes sucesos en esta rivalidad, especialmente después de la Final en el Clausura 2026.