El técnico de Pumas no ocultó su alegría tras la anotación

La tensión del Clásico de la Obsesión en la Jornada 11 de la Liga MX se transformó en pura euforia para los Pumas gracias a César Huerta. El 'Chino', quien vive su tercera aparición con el conjunto auriazul tras su regreso de Europa, se estrenó como goleador en un momento crucial ante Cruz Azul.

La anotación, que puso el 2-0 parcial, desató la locura en Ciudad Universitaria, incluyendo al técnico Santiago Solari, quien protagonizó un festejo eufórico y lleno de energía al correr a celebrar con sus jugadores sobre la cancha del inmueble.

El show del 'Chino' Huerta y la locura de Solari en CU

Tras arrancar el partido como titular, César Huerta fue vital para la causa universitaria. La jugada del gol llegó tras una devolución de favor, el 'Chino' asistió a Juninho para abrir el marcador, y el brasileño le regresó la cortesía poniendo el balón en el área.

Huerta no perdonó y fusiló con potencia al guardameta Kevin Mier a su poste más cercano, poniendo las cosas 2-0 y firmando su primer festejo en su segunda etapa con Pumas en un duelo clave por los tres puntos.

Esteban Solari ante Cruz Azul AP26 l MEXSPORT