¡Efecto Chiquete! Así fue el error del defensor de Cruz Azul en el gol de Robert Morales

El paraguayo apareció en un momento de alta tensión para su equipo

Con un jugador menos y con un gol de diferencia, Robert Morales apareció para anotar el 3-1 momentáneo, que le devuelve la calma a Pumas en un partido de máxima importancia ante Cruz Azul.

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¿Cómo fue el gol de Robert Morales ante Cruz Azul?

Después de que Pumas casi concede el empate, un balón largo fue buscado por el paraguayo, pero Jesús Orozco Chiquete se anticipó y ganó la posesión. Morales no se rindió y logró ganarle al central celeste.

El gol de Robert Morales, de Pumas, tras la tibia marca de Orozco Chiquete, de Cruz Azul | IMAGO7

Ya con el balón frente a Kevin Mier, el guaraní fintó un par de ocasiones para acomodarse y tirar de forma adecuada y hacer explotar al Olímpico Universitario, que estaba lleno de nerviosismo por la situación.

Gol que da calma en Pumas

Robert Morales volvió a aparecer para Pumas, esta vez en un duelo complejo por lo que significa y por la ubicación del equipo en la tabla, que todavía aspira a meterse entre los ocho primeros.

César 'Chino' Huerta, jugador de Pumas, en festejo de gol ante Cruz Azul | IMAGO7

Además, la anotación sirvió para que los aficionados volvieran a meterse al partido, una pieza fundamental para la motivación de la plantilla, que arrancó con una buena demostración de futbol en CU.

Pumas tendrá que sufrir en lo que resta del partido para sacar adelante el partido y llevarse tres puntos clave, que le dará un respiro a Esteban Solari y sus dirigidos para lo que queda de torneos