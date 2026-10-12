Ante 10 hombres, La Máquina sacó un punto del Olímpico Universitario

En el reencuentro después de la Final del torneo pasado de la Liga MX, Pumas y Cruz Azul brindaron un espectáculo de seis goles, con un empate de 3-3, en el que Universidad Nacional se quedó con uno menos y La Máquina no fue capaz de aprovechar y llevarse tres puntos.

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Resumen Pumas vs Cruz Azul

Pumas mostró su mejor futbol en lo que va del torneo, que fue limitado tras la tarjeta roja de César Huerta, quien era el mejor del partido con un gol y una asistencia, además de ser la referencia en ataque para el equipo.

Cruz Azul, por otro lado, mostró una de sus versiones más flojas, especialmente por los errores defensivos que le abrieron la puerta a los dirigidos por Esteban Solari para irse con la ventaja.

Chino Huerta comenzó su fiesta al minuto 10, en un contraataque bien ejecutado y un pase preciso para Juninho, quien se fue por velocidad y definió correctamente para vencer a Kevin Mier.

La fiesta continuó al 16’, ahora con Juninho como el asistente. El brasileño se sacrificó para mandar el pase al Chino, que definió con potencia al poste más cercano del arquero colombiano para poner el 2-0.

Jugadores y Solari celebrando anotación de Pumas ante Cruz Azul | MEXSPORT

La fiesta se terminó poco antes de acabar la primera mitad, cuando Huerta vio la doble amarilla para salir expulsado del partido, después de una buena actuación con gol y asistencia.

¿Cómo fue el empate de Cruz Azul ante Pumas?

A partir de la expulsión los papeles se invirtieron y Cruz Azul tomó la iniciativa. En el tiempo agregado, Agustín Palavecino encontró el descuento para darle esperanza a su equipo de lograr el empate.

En la segunda mitad, Pumas sorprendió con la postura y Robert Morales anotó el 3-1 tras un error defensivo de Jesús Orozco Chiquete, al perder la posesión y dejarle el balón en bandeja de plata al paraguayo.

Pumas supo sufrir por algunos minutos, además de buena una conexión con los aficionados al Olímpico Universitario, hasta que Andrés Montaño logró colocar el 3-2.

Jugadores de Cruz Azul en el partido de Jornada 11 ante Pumas | MEXSPORT

Christian Ebere, que entró de cambio puso el empate en el 85’, que motivó a La Máquina a buscar el triunfo con todas las cosas a su favor, ya también con unos Pumas desgastados y con el golpe anímico.

En los minutos finales, Cruz Azul fue avasallador, pero Keylor Navas mostró su categoría para salvar su arco en momentos claves y rescatar el empate en un momento de máxima tensión.