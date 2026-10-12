¿Cuánto tiempo lleva Cruz Azul sin perder en CU? La Máquina amplía su racha tras empate ante Pumas

El conjunto cementero vino de atrás ante los felinos para poder mantener su buena racha en el estadio capitalino

Ciudad Universitaria se mantiene como una cancha donde Cruz Azul no conoce la derrota.

La Máquina rescató el empate ante Pumas y extendió a 31 partidos consecutivos su racha sin perder en el Estadio Olímpico Universitario, una marca que continúa creciendo cada vez que el conjunto celeste visita o juega en este inmueble.

El equipo cementero logró mantenerse en la pelea durante un encuentro exigente ante los universitarios y, pese a las dificultades, evitó que se terminara su racha invicta en CU.

Cruz Azul logra el empate ante Pumas AP26 l Mexsport

El empate le permitió alcanzar los 31 compromisos sin conocer la derrota en este escenario.

En este periodo, Cruz Azul registra 22 victorias y nueve empates, números que reflejan el dominio que ha conseguido construir en el Olímpico Universitario. Además, La Máquina suma 65 goles a favor y ha recibido 26 tantos.

Agustín Palavecino, jugador de Cruz Azul, en festejo de gol ante Pumas | IMAGO7

Los goles de Agustín Palavecino, Andrés Montaño y Christian Ebere formaron parte de la historia de un encuentro que volvió a poner a prueba la capacidad celeste para competir en territorio universitario.

Con este resultado, Cruz Azul mantiene viva una racha que se ha convertido en uno de sus argumentos estadísticos más destacados. La Máquina salió de CU sin derrota una vez más y alcanzó los 31 partidos consecutivos sin perder en el inmueble, donde buscará prolongar su dominio en sus próximas presentaciones.