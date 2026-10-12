El técnico de Cruz Azul se fue molesto tras no poder llevarse el triunfo en su visita a Pumas

Fue un dramático encuentro entre Pumas y Cruz Azul, que concluyó 3-3, pero que Universidad Nacional había mostrado un buen futbol, pero que con la tarjeta roja se vio limitado para abrirle la puerta a La Máquina de buscar el empate.

¿Qué dijo Joel Huiqui tras el empate ante Pumas?

Joel Huiqui, con una actitud de calma y también autocrítico aseguró que su equipo jugó 30 minutos desastrosos, en los que Pumas fue completamente superior, precisamente antes de la expulsión de Chino Huerta, además de ser claro que en ese nivel no lograrán el Bicampeonato.

“El análisis profundo o en esta tiempo, lapso que hemos tenido después del partido ahorita, nuestros errores han sido muy graves. Si dividimos un poco el partido, jugamos 30 minutos desastrosos, muy malos, sobre todo en la parte no solamente en recibir los goles, sino en la interpretación del juego. ¿Qué requería el juego para nosotros? Requería más intensidad, requería obviamente más inteligencia y no salirse del plan de partido. Creo que eso fue clave.

"Un diagnóstico que para nosotros es duro, sobre todo porque sabiendo la calidad que tiene el equipo, no podemos permitirnos en ningún momento un primer tiempo desastroso, mal funcionamiento. Creo que fueron errores muy puntuales y obviamente dentro de nuestro análisis y las correcciones que haremos en la semana será muy enfocado y enfocado justamente a lo que pasó. Es hacer más enérgico, más énfasis en las situaciones específicas que pasaron y empezar a corregirlo, porque si no lo hacemos nosotros a la interna, no nos alcanza para poder hacer Bicampeonato. Es un análisis para mí crítico interno muy importante y creo que el jugador tiene que saberlo”, dijo Huiqui.

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul en su partido ante Monterrey | IMAGO7

Joel Huiqui señala la responsabilidad del grupo

Por otro lado, Huiqui lanzó un mensaje importante de que la responsabilidad es de todo su grupo, no individual, a pesar de los errores puntuales, en específico el de Jesús Orozco Chiquete en el 3-1 de Pumas.

“Eso es importante, que la responsabilidad es general, no solamente hay un error específico, obviamente hay un desacierto de Jesús (Orozco) en el en el 3-1, es la realidad, pero también hay que atacar la fase ofensiva. Desgraciadamente hoy no pudimos hacer la cantidad de goles u opciones que tuvimos, si hubiéramos hecho los goles que pegaron en el poste, la que voló nuestro delantero, la todas las cantidades de pelotas que paró el portero rival, obviamente hubiéramos hablado de otra cosa.

"Aunque seguiría insistiendo con esa esa crítica autocrítica interna de nosotros de poder corregir cosas, el resultado no o más bien mi conferencia hoy lo que yo platico no hubiera cambiado si hubiéramos ganado, porque realmente fue un partido para mí complejo, no tan bueno en el primer tiempo como ya lo mencioné, pero la responsabilidad está es mía tal cual, yo tengo que trabajar, tengo que hacer conciencia sobre todo de que tengo que darle más herramientas al jugador y hay una responsabilidad compartida, es la realidad”, agregó Huiqui.