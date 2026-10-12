Pumas jugó sus mejores minutos al mando de Esteban Solari ante Cruz Azul, pero tampoco le alcanzó para llevarse el triunfo, esta vez mermado por la expulsión de César Huerta en la primera mitad.
El Chino era el mejor jugador del partido, con un gol y una asistencia. Todo se fue abajo cuando el atacante entró en dos ocasiones de forma peligrosa sobre Jorge Rodarte, que terminó en doble amarilla para complicarle los planes a Solari.
¿Solari es respaldado por sus jugadores?
El Tano, que ha sido rodeado de dudas por los resultados irregulares, hoy tuvo un respiro por el rendimiento de sus jugadores, quienes además celebraron junto a él para demostrar y confirmar las declaraciones del capitán, Keylor Navas, que hace unos días mencionó que están a muerte con el argentino.
La verdad que sí, me siento respaldado. Creo que los jugadores en la cancha demostraron más que eso. El que me respalden a mí es lo menos importante, lo importante es que ellos creen en lo que estamos construyendo. Lo importante es que hoy, a pesar de las dificultades de jugar tanto tiempo con un jugador menos, el equipo siempre busca el partido. Los cambios que hicimos fueron para no tirarnos hacia atrás y creo que ellos dejaron todo lo que tenían. Después, en el análisis de partido, es otra cosa.
Creo que mientras estuvimos once contra once y fuimos el equipo que estamos creando, fuimos el equipo que queremos ser ante un gran rival como es Cruz Azul. Y bueno, y el partido se dio de la manera que lo buscamos, después de la expulsión a partir del minuto 35, que se hizo largo el partido. Creo que la idea en el segundo tiempo era no retrasarnos, salir a buscar ese gol que nos hacía falta, no lo encontramos y los cambios fueron para seguir buscando hacia adelante y a veces funciona y a veces no tanto
Afición de Pumas reconecta con el equipo
El resultado, aunque no fue favorable, sí generó una reacción positiva en los aficionados, que hoy, por primera vez en el torneo, se sintió la entrega en el estadio durante los 90 minutos, también al final ya con el 3-3 sentenciado. El argentino agradeció a la gente y expresó la decepción por no entregar el triunfo.
Hoy hay que hacer una mención especial a la afición. La afición hoy fue el hombre que nos faltaba y nos empujó y nos hubiera encantado regalar una victoria porque se lo merecían y porque la verdad que nosotros de corazón queremos hacerlo, porque hoy estos 35 minutos nos parecemos al equipo que queremos darle a ellos para que ellos sientan orgullo sobre nosotros. Entonces, agradecerles porque a pesar de la lluvia y todo, la gente no paró de cantar, de alentar en nuestra afición y la verdad que la queremos representar de la mejor manera. Obviamente que nos hubiese gustado darle el triunfo hoy, seguiremos buscándolo porque tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo y tenemos, como dije ya muchas veces, llevamos tres meses y medio de trabajo buscando una identidad nueva. Una identidad que lleva tiempo a veces con errores también, pero yo lo estoy viendo y eso es lo que me deja tranquilo
Solari señala inmadurez de su equipo
Por último, la autocrítica también existió, pues reconoció que siempre hay una mala decisión que termina por afectarles y desviar el partido hacia un rumbo negativo, como alguna expulsión o penaltis en contra. Para el Tano, su equipo aún no es maduro, ya que comete muchos errores.
Hay que hacer una autocrítica también, porque realmente todos los partidos tenemos algún penal, alguna roja, algún error nuestro. Esto la verdad que es el error nuestro, que nos compromete en los partidos y al final cambia un poco el plan. Hoy creo que Chino hizo un gran partido, creo que se vio conectado, se vio dando pases de gol, haciendo gol, estaba en un momento excelente y bueno, dos amarillas para él en un ratito y se acabó, y cambió el partido completamente. Esto es lo inesperado del futbol, a veces cosas que uno no planea y nos afectó, porque no solamente es que nos falte un jugador, sino que nos falte él.
Tenemos que dejar cometer errores que estamos cometiendo también, muchos errores individuales, como digo. Que somos un equipo, un equipo maduro no comete tantos errores individuales que nos llevan a y nadie es especial, todos, todos yo mismo, nos llevan a tener que sufrir los partidos de una manera que quizás no es la manera que porque la verdad que tuvimos que interpretar un plan de defensa ante un equipo que tiene grandes jugadores individuales de defender mucho tiempo, pero sin dejar de buscar el arco de ellos