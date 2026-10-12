Hoy hay que hacer una mención especial a la afición. La afición hoy fue el hombre que nos faltaba y nos empujó y nos hubiera encantado regalar una victoria porque se lo merecían y porque la verdad que nosotros de corazón queremos hacerlo, porque hoy estos 35 minutos nos parecemos al equipo que queremos darle a ellos para que ellos sientan orgullo sobre nosotros. Entonces, agradecerles porque a pesar de la lluvia y todo, la gente no paró de cantar, de alentar en nuestra afición y la verdad que la queremos representar de la mejor manera. Obviamente que nos hubiese gustado darle el triunfo hoy, seguiremos buscándolo porque tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo y tenemos, como dije ya muchas veces, llevamos tres meses y medio de trabajo buscando una identidad nueva. Una identidad que lleva tiempo a veces con errores también, pero yo lo estoy viendo y eso es lo que me deja tranquilo