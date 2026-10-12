El defensor zaguero de La Máquina reconoció su fallo en el gol de Robert Morales

El empate de Cruz Azul dejó un trago amargo en el vestidor celeste, especialmente por la jugada que definió el encuentro. En un momento de máxima tensión en el partido con Pumas jugando con diez hombres y aferrándose al 2-1, un balón largo parecía controlado por Jesús 'Chiquete' Orozco, el paraguayo Robert Morales le ganó la posición en la marca, amagó a Kevin Mier y firmó el 3-1 que posteriormente se convirtió un 3-3.

Lejos de esconderse, el zaguero central acudió a sus redes sociales para dar la cara ante la afición y asumir la responsabilidad por lo sucedido en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

El emotivo mensaje de Chiquete

A través de una publicación en sus canales oficiales, el defensor mexicano compartió un reflexivo mensaje sobre el nivel de compromiso que requiere la institución cementera tras acumular una racha irregular en el torneo.

“Así como cuando ganamos y las cosas salen bien, también hay que dar la cara cuando el juego no es el mejor. Estamos en un club tan grande como Cruz Azul, donde la exigencia es siempre competir y pelear por ganar”, redactó Orozco.

El gol de Robert Morales, de Pumas, tras la tibia marca de Orozco Chiquete, de Cruz Azul | IMAGO7

Asimismo, 'Chiquete' enfatizó en la urgencia de reaccionar y trabajar en los entrenamientos para revertir el mal paso del equipo en las siguientes jornadas.