El exjugador de Pumas y Chivas regresó al Olímpico Universitario, donde fue recibido entre abucheos por la afición auriazul

Alan Mozo volvió a Ciudad Universitaria, ahora como futbolista de Cruz Azul, para enfrentar al equipo donde comenzó su camino como profesional. Antes del encuentro ante Pumas, el lateral mexicano protagonizó, captado por Sports Illustrated México, un momento que no pasó desapercibido al entonar el cántico “Azul, azul” durante el calentamiento, en un gesto para motivar a sus compañeros frente a la afición universitaria.

El defensor, quien también tuvo un paso por Chivas y Pachuca antes de llegar a La Máquina, regresó a una cancha que conoce bien, aunque esta vez desde el bando rival. Su actitud durante los ejercicios previos al partido quedó captada en video y generó reacciones entre los seguidores auriazules.

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Alan Mozo entró de cambio y recibe abucheos en Ciudad Universitaria

La presencia de Mozo en el terreno de juego se dio hasta el minuto 82, cuando ingresó de cambio por Willer Ditta. Su entrada no pasó inadvertida, pues los aficionados de Pumas lo recibieron con una serie de abucheos, en una muestra de la rivalidad que marcó su regreso al Olímpico Universitario.

El lateral mexicano tuvo que afrontar un ambiente hostil en una cancha donde defendió los colores auriazules durante varios años. Ahora, con la camiseta celeste, Mozo volvió a encontrarse con la afición que lo vio dar sus primeros pasos en el futbol profesional.

Alan Mozo es recibido entre abucheos en CU l MEXSPORT

Pumas y Cruz Azul protagonizan un duelo en Ciudad Universitaria

El enfrentamiento entre Pumas y Cruz Azul volvió a reunir a dos de los equipos protagonistas del futbol mexicano en el Estadio Olímpico Universitario. El encuentro tuvo de todo en el partido, con idas y vueltas; terminaron empatando 3 a 3, con una actuación particular del ‘Chino’ Huerta por marcar gol, asistencia y salir expulsado.

La rivalidad entre ambas instituciones sigue en aumento del llamado “Clásico de la Obsesión”, teniendo un ingrediente muy especial por la presencia del lateral mexicano, cuya llegada al campo estuvo acompañada de abucheos por parte de la afición local.