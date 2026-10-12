VIDEO: Una rata se roba los reflectores durante el Clásico de la Obsesión en CU

Rata aparece durante el Clásico de la Obsesión en Ciudad Universitaria | MEXSPORT

En medio del partidazo entre Pumas y Cruz Azul, un inesperado visitante apareció en Ciudad Universitaria y se convirtió en protagonista de un momento que llamó la atención de los aficionados

El Clásico de la Obsesión entre Pumas y Cruz Azul dejó emociones, goles y una remontada que parecía imposible, pero también una escena inesperada que se robó las miradas en Ciudad Universitaria: ¡una rata apareció durante el encuentro!

Mientras los dos equipos protagonizaban un intenso enfrentamiento en el Estadio Olímpico Universitario, las cámaras de RÉCORD captaron la presencia del pequeño roedor que llamó la atención y generó comentarios entre los aficionados, en un partido que tuvo de todo dentro y fuera de la cancha.

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Pumas y Cruz Azul protagonizan un empate lleno de emociones

El encuentro correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026 terminó con un empate 3-3, después de que La Máquina remontara en dos ocasiones para rescatar un punto ante los universitarios.

César 'Chino' Huerta, jugador de Pumas, en festejo de gol ante Cruz Azul | MEXSPORT

Pumas comenzó con fuerza y tomó una ventaja de 2-0 gracias a los goles de Juninho, al minuto 10, y César ‘Chino’ Huerta, al 16. Sin embargo, la expulsión del atacante auriazul antes del descanso cambió el rumbo del partido.

Agustín Palavecino descontó para los celestes en el tiempo agregado de la primera mitad, aunque Robert Morales volvió a ampliar la ventaja universitaria al inicio del segundo tiempo.

Cruz Azul no bajó los brazos y Andrés Montaño marcó el 3-2, antes de que Christian Ebere consiguiera el tanto definitivo para sellar la igualada al minuto 85.