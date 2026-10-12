André Jardine felicita al América por sus 110 años con emotivo mensaje, pese a que el club no lo felicitó a él

El estratega de las Águilas utilizó sus redes sociales para mandar su felicitación al conjunto de Coapa

No los olvida. André Jardine, el técnico más ganador en la historia del América, felicitó a las Águilas por su 110 aniversario con un emotivo video y un mensaje que emocionó a todo los azulcremas.

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"Feliz cumple, Club América. Fue y siempre será un honor dirigir a este equipo. Gracias por cada momento, por cada título y por esta afición que lo da todo. El Club América es historia viva. Hoy celebro junto a ustedes y siempre estaré en la torcida. ¡Vamos, Águilas!", escribió el estratega brasileño en su cuenta de Instagram, donde compartió un video con algunos de los mejores momentos que vivió durante su paso por el Nido.

En apenas tres años, Jardine construyó una época dorada con el conjunto azulcrema y se convirtió en el entrenador más laureado en la historia del club, con seis títulos oficiales.

El legado de Jardine

Su legado quedó marcado por una hazaña inédita en el futbol mexicano: conquistar tres campeonatos de Liga MX consecutivos y disputar cuatro finales, una racha que difícilmente volverá a repetirse.

Los seis trofeos que levantó el brasileño fueron el tricampeonato de Liga MX, con los títulos del Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, además del Campeón de Campeones, la Supercopa MX y la Campeones Cup.

André Jardine posa con los títulos que ganó con América | MEXSPORT

Jardine se despidió del América el 3 de junio de 2026, en una despedida sin precedentes para un entrenador del club. La afición se hizo presente para acompañarlo y reconocerlo como una de las grandes leyendas recientes de la institución.

A poco más de cuatro meses de su salida, el estratega brasileño demuestra que el vínculo con las Águilas sigue intacto. Aunque ya no está en el banquillo azulcrema, Jardine no olvida al equipo con el que hizo historia y se sumó a la celebración de sus 110 años.

André Jardine en celebración tras ser campeón con América | MEXSPORT

América no lo felicitó

André Jardine escribió una de las etapas más exitosas en la historia reciente del América, pero su salida del conjunto azulcrema parece haber marcado una importante distancia con la institución. El entrenador brasileño cumplió años el pasado martes 8 de septiembre y las Águilas no publicaron ningún mensaje para felicitarlo.