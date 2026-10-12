"Esta Final me la ganas tú": La exigencia de Carlos Reinoso al 'Ruso' Brailovsky en la Final de América contra Chivas en el 83

El exjugador y extécnico de las Águilas recordó su anécdota con el estratega chileno hace más 40 años

Si hubo un partido que convirtió a varios futbolistas en leyendas del América, fue la Final del Siglo ante Chivas, en 1983. Sin embargo, detrás de aquella histórica victoria existe una anécdota poco conocida: Carlos Reinoso tomó del cuello a Daniel ‘Ruso’ Brailovsky en el vestidor y prácticamente lo ahorcó para exigirle que ganara el partido.

En entrevista exclusiva con RÉCORD, una de las máximas leyendas azulcremas revivió lo sucedido durante el medio tiempo de aquella mítica final. El Maestro Reinoso no solamente ideó una estrategia táctica que resultó clave para conseguir la victoria, sino que también protagonizó un momento que marcó al jugador argentino.

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“En el vestidor había mucha calentura, pero de la buena, había mucha euforia porque éramos muchos los que hablábamos. Cuando iba a salir a la cancha en el medio tiempo, yo fui el último porque regresé a orinar. Volví y me agarra Carlitos Reinoso del cuello, casi ahorcándome, y me dice: ‘Esta Final me la ganas tú’. Me ahorcó prácticamente”, relató Brailovsky.

El Ruso recordó que, desde antes de disputar aquella serie por el título, el mensaje dentro del equipo era que había que vencer a Chivas a como diera lugar.

“Cuando llegó esa gran Final, no escuchaba otra cosa que ‘este partido se tiene que ganar’. Veía las caras de mis compañeros y entendía que había que ganarlo a como diera lugar, con todas las contras que tuvimos”, recordó el exfutbolista.

'Ruso' Brailovsky en la Final de América contra Chivas | MEXSPORT

“En el primer partido nos echan a Carlos de los Cobos y nos empatan por malas decisiones arbitrales. Después jugamos la revancha en el Azteca y al minuto 23 nos echan a Armando Manzo. Seguramente, si hubieran echado a uno de Chivas, estarían hasta hoy reclamando. Nos cobran dos penales en contra y, así, con 10 hombres les ganamos 3-1 y pudieron haber sido cinco”, señaló.

Más allá de la motivación y la exigencia de Reinoso, Brailovsky destacó la capacidad táctica del entrenador chileno, a quien considera un adelantado a su época.

“Carlos Reinoso fue el artífice porque en esa época no se jugaba con tres jugadores en el fondo. Carlos inventó, antes que varios técnicos, que el volante se metiera como central cuando defendía y que fuera a la mitad de la cancha cuando atacaba. Una cosa de locos, una línea de tres a principios de los 80”, explicó.

En el marco del 110 aniversario del América, Brailovsky también expresó su sorpresa por el cariño que continúa recibiendo de la afición, pese a que solamente jugó tres años con las Águilas durante la década de los 80 y tuvo una breve etapa como entrenador hace casi dos décadas. Para el argentino, el reconocimiento de nuevas generaciones de americanistas es algo que todavía le cuesta comprender.

“No dejo de sorprenderme de cómo me siguen recordando, incluso jóvenes. La realidad es que soy un afortunado por haber pasado por la institución, por haber ganado títulos y porque la gente siga acordándose de mí”, expresó.

Exjugadores en celebración con América durante el centenario | MEXSPORT

El exjugador reconoció que le resulta difícil explicar por qué su legado permanece tan vigente, sobre todo por la cantidad de futbolistas de primer nivel que han vestido la camiseta azulcrema. “Soy un agradecido y a veces no lo entiendo. Han pasado por ahí jugadores de primerísimo nivel, que han nacido en la institución y que han dejado mucha más huella que la que yo dejé”, agregó.

Sobre las razones por las que se convirtió en una de las grandes leyendas del americanismo, Brailovsky no encontró una sola respuesta, aunque dejó claro que el cariño que recibe es recíproco y que no necesita descifrar el origen de ese amor.

“Posiblemente fue por el tema de los títulos: tres en tres años, porque participé en goles o en pases de goles en finales, por el estilo de juego, por las medias bajas, no sé. Lo que sí entendí es que desde el primer partido hubo una conexión con la gente, algo muy distinto y difícil de entender que se percibía. Soy un agradecido y no me interesa descubrir por qué, pero el mismo amor va de mi lado al americanismo”, concluyó.