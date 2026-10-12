El reconocido periodista deportivo se sumó a la celebración de las Águilas, un equipo con el que históricamente ha mantenido una marcada rivalidad

El América celebra 110 años de historia y, en medio de los festejos por su aniversario, una figura inesperada se sumó a la conmemoración: José Ramón Fernández. El periodista deportivo, reconocido por sus críticas y su rivalidad con las Águilas, también formó parte de la celebración de una de las instituciones más importantes del futbol mexicano.

La participación de José Ramón Fernández llamó la atención debido a su conocida postura frente al conjunto azulcrema, al que ha cuestionado durante buena parte de su trayectoria en los medios de comunicación. Sin embargo, la celebración por el aniversario del América reunió a distintas figuras del deporte en torno a la historia del club.

José Ramón Fernández y su histórica rivalidad con el América

A lo largo de su carrera, José Ramón Fernández se ha caracterizado por sus críticas al América, una postura que lo convirtió en una de las figuras más representativas de la rivalidad mediática con el equipo de Coapa. Su estilo periodístico y sus opiniones sobre las Águilas marcaron una época en la cobertura del futbol mexicano.

Afición del América disfruta del partido en presencia de 'Rayito' | Imago7

Por ello, su presencia en los festejos por el 110 aniversario del conjunto azulcrema resultó llamativa, especialmente por el contraste entre su conocida relación con el club y el reconocimiento a la trayectoria de una institución que ha dejado huella en el balompié nacional.

El América conmemora más de un siglo de historia, títulos y rivalidades, en una celebración que también ha generado conversación por la participación de personalidades que han tenido una relación particular con el equipo.