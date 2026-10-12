América: los 10 equipos a los que más veces ha derrotado en Liga MX

Las Águilas presumen una amplia cantidad de victorias en el futbol mexicano y varios de sus principales rivales aparecen en la lista, incluidos Chivas, Pumas y Cruz Azul

En sus 110 años de historia, el América se ha consolidado como uno de los clubes más importantes del futbol mexicano. Su trayectoria está marcada por una extensa colección de triunfos, estrellas y títulos que lo mantienen como uno de los máximos referentes de la Liga MX.

A lo largo de las décadas, las Águilas han acumulado victorias frente a distintos equipos del balompié nacional. Entre los rivales a los que más veces han derrotado aparecen tanto clubes con los que mantienen una rivalidad histórica como instituciones ante las que han protagonizado finales por el campeonato.

El Atlas encabeza la lista de los equipos que más veces han caído ante el conjunto azulcrema, con 75 derrotas frente a los capitalinos. Monterrey ocupa el segundo puesto, con 72 triunfos del América, mientras que Chivas se encuentra en la tercera posición, con 69 partidos perdidos ante su acérrimo rival.

Podría interesarte Futbol América 110 aniversario: este es el Xl ideal de las Águilas de acuerdo con RÉCORD

Chivas, Pumas y Cruz Azul, entre las víctimas frecuentes del América

La lista también incluye a varios de los principales rivales del América. Chivas aparece con 69 derrotas ante las Águilas, en una rivalidad que ha tenido capítulos importantes, incluida "La final del siglo" en 1984, cuando los de Coapa levantaron la Copa ante su máximo rival.

Carlos Hermosillo, en partido ante Chivas, en su etapa con América | MEXSPORT

Pumas y Cruz Azul tampoco podían faltar. Los universitarios han perdido en 61 ocasiones frente al conjunto de Coapa, disputándose 3 finales entre ellos, mientras que La Máquina acumula 59 derrotas, en las que se encuentran 4 finales perdidas ante los azulcremas. Ambos enfrentamientos han dejado momentos destacados en la historia del futbol mexicano, incluidos duelos por el campeonato.

Moisés Muñoz, exportero del América, en la Gran Final ante Cruz Azul, en el Clausura 2023 | IMAGO7

Los 10 equipos a los que más veces ha vencido América en Liga MX

Atlas — 75 victorias.

Monterrey — 72 victorias.

Chivas — 69 victorias.

Atlante — 69 victorias.

Necaxa — 67 victorias.

Toluca — 66 victorias.

Puebla — 63 victorias.

Pumas — 61 victorias.

Cruz Azul — 59 victorias.

León — 53 victorias.