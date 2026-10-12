El más alto mando de las Águilas no quiere conformarse con lo que han conseguido a lo largo de un siglo y una década

En el marco del 110 aniversario de América, su dueño, Emilio Azcárraga Jean ha sido absolutamente claro, pues más allá de ser el equipo que más campeonatos suma en Liga MX actualmente, nunca es suficiente y espera que sean muchos más, con el próximo llegando al finalizar este torneo de Apertura 2026.

Más allá de que han sido torneos complicados para las Águilas, por el momento, con la Jornada 11 finalizada y rumbo a la Fecha 12 como lo siguiente en el calendario, la escuadra azulcrema se ubica en el liderato, por lo que la ilusión crece cada vez más, y en el pleno día de un cumpleaños águila, todavía más.

El ADN ganador del América

Teniendo 110 años de historia, por supuesto que las felicitaciones para el América han llegado, muchas de ellas por parte de miembros emblemáticos a lo largo de los años; sin embargo, una de las más importantes (la de Azcárraga), llegó en palabras que dijo a El Universal:

Me llena de orgullo y alegría que el América celebre su aniversario 110 como el equipo que ha obtenido más campeonatos. El Club América ha sido capaz de escribir páginas doradas en la historia del futbol, lo que le ha permitido consolidarse como el club más exitoso. Aun así, nuestro ADN nos obliga a ir siempre por más y no conformarnos con lo conseguido hasta la fecha

Azcárraga Jean ha dejado claro que quiere que el campeonato de Liga número 17 llegue tan pronto como diciembre de 2026, es decir, cuando el torneo de Apertura termine, todo de la mano de su actuales entrenadores: Guillermo Almada y Ángel Villacampa.

Desde luego, me encantaría que coronemos este 2026 con nuevos títulos, tanto del equipo varonil como del femenil; esto, con el apoyo de todos los americanistas en nuestra casa, el Estadio Banorte. Por mi parte, como presidente del club, pueden estar seguros que estoy muy atento al desempeño y estaré enfocado en que tenga buenos resultados, además de que esperamos darle a nuestra afición varias buenas sorpresas

América campeón en el Apertura 2024 | MEXSPORT

Hijo de 'Tigre'... dueño exitoso

Emilio Azcárraga Jean también ha aprovechado para recordar el legado de su padre, Emilio Azcárraga Milmo, con quien compartió muchos buenos momentos y que, hoy en día, trata de honrar y replicar lo que fue la gestión que heredó con el paso del tiempo.

También, cada aniversario del club es un recuerdo de mi padre y su afición al futbol, que me la compartió, y a su vez yo a mis hijos. Así ocurre en muchas otras familias en México y Estados Unidos, donde se ha heredado, por generaciones, la afición por el América y es un momento de grata convivencia que reúne y recuerda a la familia. Esta convivencia familiar es algo que nunca debemos descuidar