Jugadores de América festejan el tricampeonato en 'El Gigante de Acero' | Imago7

El cuadro de Coapa cumple 110 años de historia este 12 de octubre

El América celebra 110 años de historia y las felicitaciones no podían faltar por parte de los protagonistas de una de las etapas más exitosas del club. Los héroes del tricampeonato no se olvidaron de las Águilas y, aunque muchos ya dejaron el Nido, utilizaron sus redes sociales para recordar su paso por la institución en este aniversario.

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¿Quiénes felicitaron al club azulcrema?

Henry Martín, Álvaro Fidalgo, Richard Sánchez, Sebastián Cáceres y el entrenador André Jardine fueron algunos de los protagonistas de aquel equipo que conquistó tres títulos consecutivos de Liga MX y que aprovecharon la fecha para felicitar al conjunto azulcrema.

La ‘Bomba’, Henry Martín, el único de ellos que aún continúa en las Águilas, realizó una publicación con un emotivo mensaje sobre lo que significa ser parte de los 110 años de historia del club.

Henry Martín con el trofeo del Apertura 2024 | IMAGO7

“Hay cosas que no se pueden explicar con palabras, se sienten. Y ser parte de esta historia es una de ellas”, escribió el actual capitán del equipo.

Felicitación del hombre de los golazos

Por su parte, Richard Sánchez, el ‘culpable’ de la 16 gracias a un golazo ante Monterrey en el partido de vuelta, publicó una historia para felicitar al América. De la misma manera lo hicieron Sebastián Cáceres, quien fue el último de este grupo en abandonar el Nido, y Álvaro Fidalgo, uno de los ídolos recientes del americanismo que ahora juega para el Betis.

Asimismo, André Jardine, el entrenador más ganador en la historia del América, dedicó un emotivo mensaje al club con el que alcanzó la gloria y agradeció tanto los títulos como el apoyo de la afición durante su etapa al frente del equipo.

Richard Sánchez, autor del gol del Tricampeonato | IMAGO7