El ídolo azulcrema relató que ya incluso platicó con Emilio Azcárraga para que pueda cumplirse su deseo

Carlos Reinoso ha entregado su vida al América y su amor por los colores azulcremas va más allá de los títulos que conquistó como jugador y entrenador. El chileno, considerado una de las máximas leyendas en la historia de las Águilas, tiene claro cuál es su último deseo: que sus cenizas queden en el Estadio Azteca, el lugar donde vivió sus momentos más felices y donde escribió algunas de las páginas más importantes de su historia.

“Mis cenizas van a quedar en el Estadio Azteca”, sentenció Reinoso en entrevista exclusiva con RÉCORD y reveló que incluso ya ha hablado con Emilio Azcárraga, sobre la posibilidad de cumplir su última voluntad.

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Sin embargo, el exfutbolista tiene una alternativa en caso de que no pueda hacerlo de esa manera: su familia se encargará de llevar sus cenizas al Coloso de Santa Úrsula, pues no necesariamente tiene que ser en el terreno de juego.

“He hablado con Emilio, pero si no, me lleva mi familia y me tira en las gradas. No es necesario que me tiren en la cancha, pero sí, ahí van a quedar mis cenizas”, reveló el chileno, quien desea que su historia con el americanismo tenga su último capítulo en el estadio que considera su casa.

Carlos Reinoso y otros jugadores de América en la celebración del tricampeonato | MEXSPORT

Y es que para Reinoso, el América no solamente representa al equipo con el que alcanzó sus máximos logros deportivos, sino también una parte fundamental de su vida personal y familiar.

“Lo que decía don Guillermo Cañedo, Panchito Hernández y el maestro José Antonio Roca, a mí me quedó para toda la vida. Y hoy Emilio Azcárraga dice una frase que a mí me representa: esta playera se defiende para toda la vida”, explicó.

Reinoso, de hecho se considera uno de los americanistas más grandes del país. Su historia con la institución, sus campeonatos y el cariño de la afición lo hacen sentirse parte del América, aunque reconoce que hay alguien que está por encima de él en esa escala de americanismo: el propio Emilio Azcárraga.

Carlos Reinoso como jugador de América | MEXSPORT

“El ser americanista y creerse americanista, en mi caso, lo viví en la cancha como jugador y salí campeón; lo viví también en la banca, donde salí campeón contra Chivas con 19 hombres, pero más que eso, es el amor que yo tengo por el América. El América ha hecho de un servidor mi vida, la de mi familia”, expresó.

“Socialmente yo me siento el más americanista, pero cuando veo a Emilio, él me dice: ‘Tú eres el segundo y yo soy el primero’, y tiene toda la razón, él nació americanista. Entonces, soy el segundo mayor americanista de este país”, concluyó.