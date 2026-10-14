El técnico del Barcelona destacó la importancia del ’10’ blaugrana tras la goleada frente al Galatasaray y reconoció que su influencia va más allá de marcar goles

El Barcelona continúa mostrando su poder ofensivo en la temporada que pinta ser histórica y una de sus principales figuras vuelve a ser Lamine Yamal. El joven delantero tuvo una actuación destacada en la victoria frente al Galatasaray en la Champions League, motivo por el que Hansi Flick aprovechó para reconocer su talento y la importancia que tiene dentro del equipo, incluso cuando no aparece directamente en el marcador.

El entrenador alemán destacó que el ’10’ azulgrana participó en varias jugadas que terminaron en gol y resaltó su capacidad para marcar diferencias dentro del terreno de juego. Para Flick, el impacto de Lamine no se mide únicamente por sus anotaciones, sino también por su habilidad para generar oportunidades y contribuir al funcionamiento colectivo.

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Hansi Flick destaca el papel de Lamine Yamal en el Barcelona

Aunque el atacante no consiguió marcar ante el conjunto turco, su participación fue determinante para el resultado. Flick señaló que el futbolista intervino en varias acciones ofensivas y volvió a demostrar por qué es una pieza fundamental en el esquema del Barcelona.

“Hoy no ha marcado, pero ha dado el pase de gol en tres o cuatro goles. Es un jugador increíble y muy importante para nosotros”, explicó el estratega, quien también reconoció que el equipo cuenta con futbolistas de gran nivel en diferentes posiciones.

Sin embargo, el técnico dejó claro que la atención que recibe el joven español está justificada por lo que aporta al conjunto catalán. “Entiendo que todo el mundo mire a Lamine, porque es nuestra estrella, pero para mí lo más importante es que tengamos éxito”, señaló.

Flick también confesó que el talento del delantero lo sorprende incluso durante los entrenamientos, donde suele realizar acciones que después reproduce en los partidos oficiales. Por ello, se mostró satisfecho de contar con un jugador capaz de mantener ese nivel tanto en las prácticas como en la competición.

Fermín López y Lamine Yamal en celebración con Barcelona | AP

Hansi Flick quiere títulos, no solamente goles con el Barcelona

El Barcelona atraviesa un buen momento ofensivo y, de acuerdo con las cifras citadas tras el encuentro, alcanzó 43 goles en sus primeros 10 partidos de la temporada. No obstante, Flick pidió mantener la calma y recordó que el rendimiento actual no garantiza que el equipo vaya a conseguir sus objetivos al final del curso.

“Estamos en un gran momento, podemos estar orgullosos. Es bueno para el club, para los aficionados y para el equipo. Tenemos esa confianza, pero el futbol puede cambiar muy rápido”, advirtió el entrenador alemán.

El estratega también dejó claro que su ambición va más allá de protagonizar goleadas o mantener una buena racha. El objetivo principal es conquistar títulos cuando termine la temporada, por lo que el equipo debe mantener la exigencia en cada entrenamiento y partido.

“Al final, nuestra ambición es mucho más y queremos ganar títulos. Ahora no puedes ganar nada. Al final, en mayo o junio es cuando ganas los grandes títulos, y trabajamos día a día para eso”, concluyó Flick.