Sancionan a Vinicius Jr y reviven sus mayores polémicas en la cancha

El atacante del Real Madrid se perderá el trascendental choque ante Barcelona tras jalar del cabello a un rival

El Comité de Disciplina de la RFEF asestó un durísimo golpe al Real Madrid al confirmar una suspensión de cuatro partidos para Vinicius Jr tras su expulsión ante el Villarreal CF. El castigo deja oficialmente al atacante brasileño fuera de El Clásico frente a Barcelona el próximo 25 de octubre de 2026, encendiendo nuevamente los reflectores sobre su comportamiento e historial de altercados dentro del terreno de juego.

El expediente de Vinicius Jr: Las polémicas más sonadas de su carrera

La baja ante el conjunto blaugrana vuelve a poner en el centro del debate la conducta del delantero madridista, quien a lo largo de las últimas temporadas ha protagonizado sonados altercados tanto en LaLiga como en competiciones internacionales:

El choque con Gianluca Prestianni en Champions League (2026)

Durante la ida de los dieciseisavos de final de la UEFA Champions League ante el SL Benfica (17 de febrero de 2026), Vinicius denunció ante el central François Letexier haber recibido insultos discriminatorios por parte del argentino Gianluca Prestianni tras celebrar un gol.

Apoyado por compañeros como Kylian Mbappé y Thibaut Courtois, el juego se detuvo por diez minutos bajo el protocolo UEFA. Aunque el rival negó los señalamientos, la UEFA sancionó a Prestianni con seis juegos por conducta discriminatoria, caso que impactó incluso en sus llamadas a la Selección Argentina.

Prestianni se enfrenta a Vinicius Jr en Champions League l AP

La escandalosa expulsión ante Hugo Duro en Mestalla

En un tenso duelo frente al Valencia, el brasileño vio la tarjeta roja directa por propinarle un manotazo/codazo en el rostro a Hugo Duro. La jugada desató una fuerte controversia arbitral, ya que la revisión del VAR únicamente exhibió el golpe del brasileño, omitiendo el estrangulamiento previo del atacante ché sobre el cuello de Vinicius al intentar zafarse.

Este es el legado de Vinicius Jr. con el Real Madrid | AP

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