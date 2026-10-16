Lionel Messi cumple 22 años de su debut oficial con Barcelona: así comenzó la historia de La Pulga

El astro argentino disputó sus primeros minutos oficiales con el conjunto blaugrana el 16 de octubre de 2004, cuando tenía apenas 17 años y todavía portaba el dorsal 30

Hace 22 años, Lionel Messi comenzó oficialmente su historia con el primer equipo del Barcelona. El 16 de octubre de 2004, el argentino ingresó en los últimos minutos del derbi ante el Espanyol, en un encuentro que terminó con victoria blaugrana por 1-0. En aquel entonces, todavía era un joven de 17 años que buscaba abrirse camino en el futbol profesional y estaba lejos de imaginar la dimensión que alcanzaría su carrera.

Lejos de la camiseta número 10 con la que se convertiría en una leyenda, Messi saltó al terreno de juego con el dorsal 30 y bajo las órdenes de Frank Rijkaard. Su participación fue breve, pero aquel día marcó el inicio de una trayectoria histórica con el conjunto catalán, donde terminaría como máximo goleador de todos los tiempos y conquistaría numerosos títulos.

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¿Cómo fue el debut oficial de Lionel Messi con Barcelona?

La oportunidad para el joven argentino llegó en medio de un panorama complicado para el Barcelona, que tenía varias bajas por lesión. Ante esa situación, Rijkaard recurrió a futbolistas de las categorías inferiores para completar la convocatoria del derbi frente al Espanyol y decidió incluir a Messi entre sus opciones.

El rosarino recibió la noticia de que estaría convocado dos días antes del partido. Finalmente, el entrenador le permitió debutar al minuto 82, cuando ingresó en sustitución de Deco, quien había marcado el único tanto del encuentro.

Con apenas 17 años, tres meses y 22 días, Messi tuvo sus primeros minutos oficiales con el equipo principal en un partido correspondiente a LaLiga. Aunque no consiguió marcar ni tuvo demasiado tiempo para mostrar sus condiciones, aquella aparición representó un paso fundamental en su desarrollo como futbolista.

En ese momento, el Barcelona contaba con jugadores de mayor experiencia y jerarquía ofensiva, por lo que el argentino tuvo que avanzar progresivamente hasta ganarse un lugar. Su consolidación como titular y su posterior protagonismo llegarían con el paso de las temporadas.

Lionel Messi celebra 20 años de su debut oficial con Barcelona | X: @FCBarcelona_es

Messi ya había jugado con el primer equipo ante Porto

Aunque el encuentro contra el Espanyol representó su debut oficial, Messi ya había tenido una primera experiencia con el plantel principal del Barcelona casi un año antes.

El 16 de noviembre de 2003, cuando tenía 16 años, participó en un amistoso frente al Porto, disputado con motivo de la inauguración del estadio do Dragão. El conjunto portugués se impuso por 2-0 en un encuentro dirigido por José Mourinho, pero para el argentino significó la oportunidad de compartir cancha con futbolistas del primer equipo.

La aparición ante el Espanyol fue diferente porque se produjo en una competición oficial y quedó registrada como el comienzo de su trayectoria en partidos oficiales con el Barcelona.

Debut de Lionel Messi I CAPTURA DE PANTALLA

El recorrido de Lionel Messi por las categorías inferiores

El crecimiento del argentino dentro de la institución catalana fue acelerado. Durante la temporada 2003-04, Messi pasó por distintas categorías de formación, entre ellas Juvenil B, Juvenil A, Barcelona C y Barcelona B, además de tener su primera experiencia con el equipo principal en el amistoso ante Porto.

Su habilidad para superar rivales, su capacidad para generar peligro en el área y su talento con el balón le permitieron avanzar rápidamente dentro de la estructura del club.

Para la temporada 2004-05, el atacante quedó vinculado al Barcelona B, dirigido por Pere Gratacós, mientras también tenía oportunidades de trabajar con el equipo de Rijkaard. De esta manera, su llegada al futbol profesional fue el resultado de un proceso de formación en el que consiguió destacar en diferentes categorías.

Ronaldinho y Lionel Messi en su etapa en el Barcelona | AP

Del debut al primer gol oficial con Barcelona

Después de estrenarse ante el Espanyol, Messi continuó sumando experiencia con el primer equipo mientras alternaba participaciones con el filial. El siguiente gran momento de su carrera llegó el 1 de mayo de 2005, cuando anotó su primer gol oficial con el Barcelona en un partido frente al Albacete, disputado en el Camp Nou.

En aquella ocasión, el argentino definió por encima del guardameta para estrenarse como goleador con el conjunto blaugrana. Al terminar la temporada, había disputado nueve encuentros oficiales con el primer equipo y formó parte de la plantilla que conquistó LaLiga.

Lo que comenzó con unos cuantos minutos y el dorsal 30 terminó convirtiéndose en una de las etapas más exitosas de la historia del futbol. Messi cerró su ciclo con el Barcelona con 778 partidos oficiales, 672 goles y 35 títulos, entre ellos diez campeonatos de Liga y cuatro Champions League.