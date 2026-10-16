Vinicius Jr tras su expulsión en el partido de Real Madrid contra Villarreal | AP

El Comité de Apelación rechazó el recurso del conjunto blanco por la expulsión del brasileño ante el Villarreal, por lo que el delantero se perderá el Clásico contra Barcelona

El Real Madrid recibió un nuevo revés en su intento por reducir la sanción de cuatro partidos a Vinicius Jr., luego de que el Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ratificara el castigo impuesto por su expulsión ante el Villarreal. Tras la resolución, el conjunto merengue acudirá al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para intentar revertir la decisión.

El delantero brasileño fue expulsado después de tirar del pelo a Nathan Saliba durante una jugada que terminó en gol, aunque la anotación fue anulada por la infracción. La sanción contempla dos partidos por esa acción y otros dos por dirigirse al árbitro en actitud agresiva tras recibir la tarjeta roja, de acuerdo con el acta arbitral.

¿Por qué sancionaron a Vinícius con cuatro partidos?

El Comité de Disciplina impuso el castigo al considerar dos acciones distintas durante el encuentro frente al Villarreal. La primera correspondió al tirón de pelo sobre Nathan Saliba, cuando el balón estaba en juego y no existía una disputa entre ambos futbolistas.

Los otros dos partidos de suspensión se derivaron de la conducta del brasileño después de su expulsión, pues el árbitro Isidro Díaz hizo constar en el acta que Vinicius se dirigió a él en actitud agresiva.

El Real Madrid presentó sus alegaciones el 14 de octubre de 2026 y solicitó principalmente que se dejaran sin efecto las consecuencias disciplinarias de la expulsión, al considerar que existía un error material manifiesto en el acta arbitral. De manera subsidiaria, el club también cuestionó la calificación de la conducta del jugador y argumentó que los hechos descritos en el apartado de otras incidencias no debían dar lugar a una sanción independiente.

Sin embargo, el Comité de Apelación desestimó los argumentos del conjunto blanco y confirmó la resolución inicial. Ahora, la entidad madridista buscará una nueva vía para intentar modificar el castigo a través del Tribunal Administrativo del Deporte.

Vinicius Jr tras su expulsión en el partido de Real Madrid contra Villarreal | AP

¿Qué partidos se perderá Vinicius con el Real Madrid?

Con la sanción de cuatro encuentros ratificada, Vinicius se perderá compromisos importantes para el Real Madrid en LaLiga, incluido el Clásico frente al Barcelona, programado para el 25 de octubre en el Spotify Camp Nou.

El brasileño tampoco estará disponible para el partido contra el Sevilla, previsto para este domingo, ni para las visitas al Racing de Santander, el 1 de noviembre, y al Valencia, el día 7 del mismo mes.

De mantenerse el castigo, el atacante regresaría después del parón internacional de noviembre, durante el fin de semana del 21 y 22, cuando el Real Madrid se enfrente al Celta de Vigo.