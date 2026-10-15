“Contra Vini todo es muy fácil”: Así fue la polémica respuesta de Vinícius Jr. tras su sanción en LaLiga

El atacante Del Real Madrid mostró su descontento luego de recibir cuatro juegos de sanción después de ser expulsado ante el Villarreal

Las cosas siguen de mal en peor para Vinícius Júnior. Además de un evidente bajón en su nivel futbolístico, el atacante del Real Madrid recibió un castigo de cuatro juegos de sanción, esto por jalar del cabello a Nathan Saliba, jugador del Villarreal, situación que no cayó nada bien en el brasileño, mostrando su descontento ante los medios.

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¿Qué dijo Vinícius?

Luego de la épica remontada del cuadro Merengue sobre la Roma en la Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, la prensa cuestionó al brasileño sobre su sanción (misma que se dio a conocer durante el juego del Madrid). El delantero se mostró muy molesto, asegurando que su castigo no tiene precedentes y que mucho tiene que ver quien es él.

“No me acuerdo de un jugador que reciba una sanción de 4 partidos. No he dicho ni una grosería al árbitro. Contra Vini todo es muy fácil.

Estoy trabajando para volver cuanto antes, se que no estoy en mi mejor versión, muchos dudan de mi, siempre he dado la cara por el Real Madrid. La buena racha y los goles volverán, no tengo dudas.”, confesó Vinícius.

Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid | AP

Además de expresar su descontento, el jugador del Real Madrid aseguró que los pitidos y ‘riñas’ con la afición de los equipos no es algo que le ‘quite el sueño’, sin embargo, expresó su enojo ante las constantes situaciones que vive en contra los árbitros, pues son más los ‘castigos’ que recibe a diferencia de otros futbolistas.

La afición rival me da igual, me pitan porque voy vs su equipo. Pero de los árbitros no lo entiendo. Son 500 faltas para 5 tarjetas rojas y más de 500 para quien sabe cuántas amarillas”, añadió.

Jugadores del Real Madrid protestando tras expulsión de Vinícius | AP

¿Cuál fue la sanción de Vinícius?

Luego de la bochornosa expulsión del atacante y la riña con el arbitro, la RFEF decidió darle cuatro partidos de castigo, sanción que lo deja fuera del Clásico ante el Barcelona, además de los duelos contra el Sevilla, Racing de Santander y Valencia; teniendo la oportunidad de regresar hasta la Jornada 13 ante el Celta de Vigo.

Si bien las acciones del brasileño eran meritorias. Aun castigo importante, la polémica en su contra viene a raíz de que en el reporte del silbante del partido del Real Madrid y Villarreal no había registro de insultos del brasileño hacía él, por lo que teniendo en cuenta sanciones anteriores con una agresión similar, el jugador debido tener de dos a tres juegos de castigo.