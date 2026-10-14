El PSG y el Barcelona se robaron la parte alta de la tabla en la segunda fecha

Concluyó la Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Los mejores equipos del viejo continente dejaron en claro que aunque el camino no será fácil buscarán llegar a como dé lugar hasta la siguiente etapa, donde con solo dos juegos, Barcelona y París Saint-Germain ya tomaron la delantera.

Resultados Jornada 2:

Lens 0-2 Sporting de Lisboa

Sabah Futbol Klubu 2-0 Slavia Praga

Galatasaray 1-4 Barcelona

RB Leipzig 1-0 PSV

Arsenal 3-0 LOSC

Atlético de Madrid 2-0 Manchester United

Villarreal 3-1 Napoli

Viking 3-3 Bayern

Inter 3-4 Club Brujas

LASK 3-6 Liverpool

Feyenoord 3-2 COMO 1907

Shakhtar 3-1 AEK

Real Betis 3-2 FC Porto

Roma 3-4 Real Madrid

Slovan Bratislava 0-3 VfB Stuttgart

Aston Villa 6-0 Fenerbahce

Manchester City 2-4 PSG

Bodo/Glimt 1-0 Borussia Dortmund

PSG vence 4-2 al Manchester City l AP

¿Cómo quedó la tabla de posiciones?

Luego de los 18 encuentros correspondientes a la segunda fecha, los equipos más fuertes comenzaron a tomar la punta de la clasificación. En esta etapa de la competición, la diferencia de goles empieza a ser clave para definir los primeros puestos, especialmente entre los clubes que comparten la misma cantidad de puntos.

El París Saint-Germain cerró la segunda semana de octubre como líder de la clasificación tras conseguir dos victorias contundentes. Detrás de los franceses se encuentra el FC Barcelona, que también suma seis unidades y ha mostrado su poderío ofensivo en sus primeros compromisos. La sorpresa en el tercer puesto es el Aston Villa, que igualmente registra dos triunfos y una diferencia de goles considerable.

Johan Manzambi celebrando su gol en el Tottenham vs Aston Villa| AP

Los resultados de esta jornada dejaron varios encuentros destacados, entre ellos la victoria del Barcelona por 4-1 sobre el Galatasaray y el triunfo del PSG por 4-2 frente al Manchester City. Ambos equipos confirmaron su buen arranque y se colocaron entre los principales candidatos a mantenerse en la parte alta de la tabla.

Por su parte, el Aston Villa protagonizó una de las goleadas más llamativas de la fecha al imponerse por 6-0 al Fenerbahce. El Liverpool también destacó con su triunfo por 6-3 ante el LASK, mientras que el Real Madrid tuvo que remontar para vencer 4-3 a la Roma en un partido lleno de emociones.