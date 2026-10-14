Concluyó la Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Los mejores equipos del viejo continente dejaron en claro que aunque el camino no será fácil buscarán llegar a como dé lugar hasta la siguiente etapa, donde con solo dos juegos, Barcelona y París Saint-Germain ya tomaron la delantera.
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Resultados Jornada 2:
Lens 0-2 Sporting de Lisboa
Sabah Futbol Klubu 2-0 Slavia Praga
Galatasaray 1-4 Barcelona
RB Leipzig 1-0 PSV
Arsenal 3-0 LOSC
Atlético de Madrid 2-0 Manchester United
Villarreal 3-1 Napoli
Viking 3-3 Bayern
Inter 3-4 Club Brujas
LASK 3-6 Liverpool
Feyenoord 3-2 COMO 1907
Shakhtar 3-1 AEK
Real Betis 3-2 FC Porto
Roma 3-4 Real Madrid
Slovan Bratislava 0-3 VfB Stuttgart
Aston Villa 6-0 Fenerbahce
Manchester City 2-4 PSG
Bodo/Glimt 1-0 Borussia Dortmund
¿Cómo quedó la tabla de posiciones?
Luego de los 18 encuentros correspondientes a la segunda fecha, los equipos más fuertes comenzaron a tomar la punta de la clasificación. En esta etapa de la competición, la diferencia de goles empieza a ser clave para definir los primeros puestos, especialmente entre los clubes que comparten la misma cantidad de puntos.
El París Saint-Germain cerró la segunda semana de octubre como líder de la clasificación tras conseguir dos victorias contundentes. Detrás de los franceses se encuentra el FC Barcelona, que también suma seis unidades y ha mostrado su poderío ofensivo en sus primeros compromisos. La sorpresa en el tercer puesto es el Aston Villa, que igualmente registra dos triunfos y una diferencia de goles considerable.
Los resultados de esta jornada dejaron varios encuentros destacados, entre ellos la victoria del Barcelona por 4-1 sobre el Galatasaray y el triunfo del PSG por 4-2 frente al Manchester City. Ambos equipos confirmaron su buen arranque y se colocaron entre los principales candidatos a mantenerse en la parte alta de la tabla.
Por su parte, el Aston Villa protagonizó una de las goleadas más llamativas de la fecha al imponerse por 6-0 al Fenerbahce. El Liverpool también destacó con su triunfo por 6-3 ante el LASK, mientras que el Real Madrid tuvo que remontar para vencer 4-3 a la Roma en un partido lleno de emociones.