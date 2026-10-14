El delantero mexicano busca consolidarse en Europa con el Olympiacos

La UEFA Europa League 2026-27 vivirá este jueves 15 de octubre la emoción de su segunda jornada en la fase de liga a las 13:00 horas, el choque entre el Marsella y el Olympiacos en el Stade Vélodrome será transmitido en México por medio de los canales de Claro Sports.

El conjunto griego buscará afianzarse en la parte alta tras su buen inicio, mientras que el cuadro francés está urgido de sumar sus primeras unidades ante su afición.

El encuentro también encenderá los reflectores en México al representar una nueva prueba europea para Armando ‘Hormiga’ González, quien brilló en su debut absoluto en la competición al marcar un gol en la victoria ante el Jagiellonia y apunta a repetir como titular en el esquema helénico.

Armando 'Hormiga' González con Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Cómo llegan Marsella y Olympiacos a la Jornada 2?

Actualmente, el Olympiacos se ubica en el puesto 13 de la clasificación general de la Europa League tras arrancar con el pie derecho. El club griego llega con la inercia positiva de haber ganado cinco de sus últimos seis partidos oficiales, respaldado por el olfato goleador de la 'Hormiga' González.

Por su parte, el Marsella atraviesa un panorama contrastante al posicionarse en el lugar 32 de 36 equipos, luego de debutar con una dolorosa derrota por 4-1 frente al Beşiktaş. No obstante, los franceses intentarán hacer pesar su localía, recordando que en sus últimos dos compromisos de liga en casa marcaron un total de 5 goles.

Jugadores de Olympiakos en celebración con Armando González | AP

En el historial estadístico entre ambas escuadras, el equilibrio es total: en cuatro enfrentamientos previos, ambos equipos registran exactamente la misma marca con dos victorias por bando.

¿Dónde ver Marsella vs Olympiacos?