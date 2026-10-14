El mediocampista no sumó minutos con los verdiblancos, mientras que el delantero tuvo muy poca actividad con los Dragones y no pudo anotar

¿Muere el sueño europeo? Tras una decepcionante Fecha FIFA con la Selección Mexicana, el panorama no mejora para Álvaro Fidalgo ni Santiago Giménez, que no recuperan ritmo con Betis y Porto. En el caso del mediocampista, se quedó en la banca en la victoria 3-2 de los verdiblancos contra los Dragones en Champions League; mientras que el delantero sí sumó minutos, pero muy pocos para destacar.

El canterano de Cruz Azul ingresó al minuto 85 en lugar de Pepê y con ello regresó a la actividad tras quedarse en la banca en sus dos últimos juegos de liga. 'Bebote' fue amonestado apenas ingresó y estuvo cerca del empate al 88' con un remate cruzado, pero para su mala fortuna Álvaro Valles se lanzó de buena manera a su costado derecho y evitó el tanto del mexicano.

Giménez tuvo todavía otro par de oportunidades pero no supo capitalizarlas, en un tiro de esquina con un remate al cuerpo del arquero y un disparo de zurda muy desviado. Con ello, la racha sin gol del delantero mexicano se prolonga, tanto con la Selección Mexicana como a nivel de clubes.

Fidalgo, 'borrado' con Betis

Por otra parte, para el exjugador de América la situación luce más compleja. El 'Maguito' llegó al compromiso en el torneo de la UEFA con dos partidos seguidos de liga sin jugar –uno previo a la Fecha FIFA y otro después– por lo que tenía la esperanza de volver a la actividad. No obstante, Manuel Pellegrini decidió no recurrir a él.

Con ello, Fidalgo solo ha sumado minutos en tres de diez partidos posibles, ninguno como titular. De hecho, en su último partido jugado –contra Getafe– en la Jornada 6 de la Primeira Liga, ingresó al minuto 89 y tuvo poca oportunidad para destacar.

Santiago Giménez en el partido de Betis contra Porto | AFP

¿Cuándo juegan de nuevo Betis y Porto?

Con el resultado de este miércoles, los Dragones siguen como uno de los equipos sin puntos hasta ahora, con dos derrotas, dos goles anotados y cinco en contra. Este fin de semana no tendrán actividad en liga, por lo que podrán prepararse para la Jornada 3 de la Champions League, cuando reciban a PSV el próximo martes 20 de octubre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

En cuanto a los verdiblancos, por ahora están en la novena posición en la clasificación europea por la diferencia de goles, pero suman dos triunfos. Su siguiente juego será contra Feyenoord el miércoles 21 de octubre a las 13:00 horas, nuevamente como local. Antes de ese juego, recibirá en La Cartuja a Barcelona, este sábado 17 a las 10:30 horas.