El grupo de animación de Cruz Azul cumplió el veto de la estará presente en la tribuna del Coloso de Santa Úrsula

La Sangre Azul, grupo de animación de Cruz Azul, anunció su regreso al Estadio Banorte en el partido ante FC Juárez con instrumentos y banderas, luego de cumplir con el veto impuesto por las autoridades.

El grupo de aficionados fue sancionado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana desde septiembre pasado, cuando La Máquina recibió al América en una edición del Clásico Joven.

Desde entonces, la porra tuvo que ajustarse a las restricciones y no pudo ingresar con sus instrumentos al inmueble, una medida que también se mantuvo durante el partido frente a Toluca.

Afición de Cruz Azul en el Estadio Banorte | IMAGO7

Fue a través de sus redes sociales donde el grupo de logística y animación dio a conocer la noticia.

“Regresa el colorido. La alta norte es del campeón de campeones. La banda del campeón ha cumplido con el veto impuesto por las autoridades”, publicó la agrupación.

Afición de Cruz Azul en el Estadio Azteca | IMAGO 7

Con este anuncio, la Sangre Azul se prepara para volver a alentar a Cruz Azul con los elementos que caracterizan su presencia en las gradas.