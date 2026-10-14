El jugador de la Máquina ha marcado un gol y una asistencia en sus últimas participaciones

Andrés Montaño se ha convertido en una alternativa que le responde a Joel Huiqui cada vez que recibe minutos con Cruz Azul. Aunque su participación en el Apertura 2026 ha sido limitada, ha sabido aprovechar sus oportunidades y en sus últimas tres apariciones ha contribuido directamente en el marcador.

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El futbolista celeste no necesita arrancar como titular para hacerse notar. Sus ingresos desde el banquillo han dejado resultados positivos para La Máquina, pues en cada uno de sus últimos tres partidos ha participado en una anotación del equipo, ya sea con una asistencia o con un gol.

Andrés Montaño con la Sub-21 | IMAGO7

¿CÓMO HA RESPONDIDO MONTAÑO?

Ante Santos Laguna, Montaño ingresó de cambio y colaboró con una asistencia en la victoria por 1-0 de Cruz Azul. Su intervención fue determinante para que los celestes se llevaran los tres puntos.

Posteriormente, frente a Toluca, volvió a aparecer como revulsivo y registró otra asistencia en un encuentro que terminó empatado 3-3.

La historia se repitió contra Pumas. Montaño entró de cambio y se hizo presente en el marcador con un gol, en otro empate 3-3 para los dirigidos por Huiqui.

Andrés Montaño vs Toluca en el Apertura 2026 | IMAGO7

NÚMEROS DISCRETOS, IMPACTO IMPORTANTE

Las estadísticas de Andrés Montaño en el Apertura 2026 reflejan que todavía no ha tenido demasiada actividad. Suma siete partidos disputados, dos como titular, un gol y 201 minutos en el terreno de juego.

Sin embargo, sus actuaciones recientes le dan argumentos a Joel Huiqui para considerarlo una opción importante en la búsqueda de soluciones ofensivas.

En un momento en el que Cruz Azul busca recuperar regularidad, el jugador aparece como una carta que Huiqui puede utilizar desde el banquillo o incluso considerar para el once inicial. Sus últimos partidos respaldan su candidatura, cada vez que ha tenido participación en esta racha, ha encontrado la manera de aportar en ataque.